عبدالعال من جوبا: مستعدون لدعم عملية السلام

كتب - أحمد علي:

شدد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، على استعداد مصر التام لتقديم كل أشكال المساعدة والدعم لعملية السلام بجنوب السودان في هذه المرحلة المهمة من أجل العبور إلى بر الأمان والاستقرار، داعيا الأشقاء في السودان إلى الاستفادة من تجربة الانتقال في مصر، والتي أدارت المرحلة الانتقالية بكثير من الصبر والحكمة وقدمت الكثير من التضحيات.

وأكد عبد العال - خلال لقائه والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، في جوبا مع وزير شئون مجلس الوزراء بجنوب السودان مارتن إليا - أن بناء مؤسسات الدولة ليس بالأمر الهين، كما أن تكلفة الاضطرابات أكبر بكثير من تكلفة الاستقرار والأمن.

وقال "إن مصر نجحت في إدارة مرحلتها الانتقالية بفضل رؤية قيادتها بضرورة وضع دستور جامع وتوافقي وجد المصريون لهم فيه مكانا، لقد وضعنا عددا من القوانين تقوي النسيج المجتمعي بفضل رؤية سياسية واضحة استهدفت بناء الإنسان المصري، مثل قوانين تقرير تعويضات للمصابين في العمليات الأمنية والإرهابية وبناء وترميم الكنائس ومعاشات تكافل وكرامة والمرأة المعيلة وغيرها".