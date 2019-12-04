سعفان يبحث مع مدير "العمل الدولية" التعاون الفني لتحسين ظروف العمل​

كتب – يوسف عفيفي:

بحث محمد سعفان وزير القوى العاملة، مع غاى رايدر مدير منظمة العمل الدولية، فرص التعاون الفني الذي تقدمة المنظمة لمصر لضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل، وتقديم المساعدة والخبرة والدعم الفني والمادي في مجالات العمل والعمال.

جاء ذك على هامش الاجتماع الإقليمي الإفريقي الـ 14 لمنظمة العمل الدولية المنعقد حاليا في ابيدجان عاصمة كوت ديفوار- المشارك فيه 54 دولة إفريقية وممثلي المنظمات الدولية والحكومية والأهلية.

من جانيه، أكد رايدر، التزام المنظمة بالتعاون مع مصر من أجل التوافق مع شروط وظروف العمل، مشيدا بالجهود التي قامت بها بإدخال بعد التعديلات التشريعية على قانون التنظيمات النقابية، مؤكدا عمق العلاقة بين المنظمة والدولة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة، والوزارات الأخرى ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تعتز بها المنظمة.

ومن جانبه قال سعفان، إن الدولة المصرية حريصة على أن تكون هناك مصداقية وشفافية، وأن يكون ذلك بالدعم الكامل من المنظمة للدولة المصرية حتى نصل معا إلى ما نربوا إليه من تعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.

ونوه سعفان إلي مشروع برنامج الدعم الفني المقدم من المنظمة للحكومة والشركاء الاجتماعيين، لتعزيز قدرات كافة الأطراف المعنية للتعامل مع تحديات سوق العمل، وذلك علي ضوء بعثة المنظمة التي زارت مصر مؤخرا.

وكان رايدر، قد ألقى كلمة في الاجتماع الإقليمي قال فيها: إن هذا الاجتماع ينهي مئوية تأسيس المنظمة، و60 عاما في أفريقيا ومصر، مشيرا إلى أن هذه السنة عززت التزام أطرافها الثلاث والنظر بثقة حول مستقبل العمل والسكان في القارة، مؤكدا أن أفريقيا قارة ديناميكية ويتاح لها مجالات ليست موجودة في قارة أخرى، وأن معدل التنمية 3% في العالم، وفي أفريقيا 4%، منوها إلى ضرورة توفير ملايين من فرص العمل وتوفير الحماية الاجتماعية للجميع.