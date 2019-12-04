أكثر الكلمات إنتشاراً

شعبان عبدالرحيم التعديل الوزاري حركة المحافظين سد النهضة ممالك النار أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء

09:24 م الأربعاء 04 ديسمبر 2019
البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء

البابا تواضروس الثاني

القاهرة - أ ش أ:

ألقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء الأربعاء، عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

حضر اللقاء مجموعة من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس، والكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة، حيث ألقى قداسته كلمة روحية للحاضرين.

وكان البابا تواضروس قد شهد احتفالية دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون بمرور 60 عامًا على رهبنة نيافة الأنبا صرابامون رئيس الدير بحضور عدد من أحبار الكنيسة ورهبان الدير وطالبي الرهبنة به.

هذا المحتوى من

البابا تواضروس الثاني كنيسة السيدة العذراء

الخبر التالى:

وزير الثقافة تفتتح ملتقى المبدعات العربيات.. وتكرم 16 شخصية نسائية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان