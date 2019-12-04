أكثر الكلمات إنتشاراً

شعبان عبدالرحيم التعديل الوزاري حركة المحافظين سد النهضة ممالك النار أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

"الوزراء": اليونسكو تختار "أسوان" ضمن أفضل 10 مدن للتعلم

09:19 م الأربعاء 04 ديسمبر 2019
"الوزراء": اليونسكو تختار "أسوان" ضمن أفضل 10 مدن للتعلم

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوز

كتب - محمد غايات:

نشر مركز المعلومات ودعم أتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، بيانات توضيحية "انفوجراف" بمناسبة اختيار منظمة "اليونسكو" الدولية مدينة أسوان ضمن أفضل 10 مدن في العالم للتعلم عام 2019.

وأوضح الانفوجراف، أن مدينة "أسوان" التي تقع على الضفة الشرقية لنهر النيل، تمتلك العديد من فرص التدريب الريادية لكافة الفئات المجتمعية، كما تعمل على تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

وأبرزت أن المسابقة ضمت مدن من بين 150 دولة، وأن منظمة "اليونسكو" تهدف إلى التعرف على الممارسات الجيدة، في تقديم تعليم جيد وتوفير فرص التعلم مدى الحياة لجميع المواطنين على المستوى المحلي.

pastedImage copy

مجلس الوزراء مدينة أسوان التعلم منظمة اليونسكو

الخبر التالى:

أهداه مستنسخ "توت".. وزير الآثار يستقبل طفلاً حلم بأن يصبح عالماً للآثار
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان