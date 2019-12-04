جلسات وورش عمل.. ماذا يناقش منتدى شباب العالم؟

القاهرة - أ ش أ:

يناقش المشاركون في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة التي تستتضيفها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، مجموعة من القضايا والملفات التي تدور بأذهان الشباب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، خاصة في عصر التطورات التكنولوجية غير المسبوقة، والتحديات التي يشكلها التغير المناخي والثورة الصناعية الرابعة.

وتشهد فعاليات المنتدى طرح مجموعة جديدة ومتنوعة من القضايا والتحديات على طاولة النقاش، من بينها السلام والأمن العالميان والتحديات التي يواجههما في الوقت الراهن، وآثار التغيير المناخي على البشرية والحلول المطروحة لمواجهتها، وأفكار الشباب لحماية البيئة، وتميز المؤسسات الحكومية، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا سلسلة الكتل (بلوكتشين) وما تمثله من ثورة في العالم الرقمي، وسلسلة الكتل : تطبيقات متعددة وإمكانات غير محدودة، والذكاء الاصطناعي والبشر ومن الذي سيسيطر، وكيفية الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة، والأعمال الابتكارية والتحديات في عصر التكنولوجيا الرقمية، وكيفية الحفاظ على السلامة في العالم الرقمي.

كما تتضمن الفعاليات جلسات عمل لمناقشة قضايا التعليم والتدريب المهني مع تغيير النظام البيئي للأعمال، وتحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا وكيفية تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، وإمكانات تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا : الفرص والتحديات، والمرأة والحق في التنمية، ونموذج الاتحاد من أجل المتوسط، والتعاون في حوض البحر المتوسط في قطاع الطاقة، ودول حوض المتوسط : الحضارات القديمة والتاريخ المشترك، ودور الفن في المجتمع الإنساني، ومكافحة التطرف وخطاب الكراهية على المنصات الرقمية، وتنمية رأس المال البشري الفرص والتحديات.

وتسبق الافتتاح الرسمي لجلسات المنتدى ورش عمل ومناقشات تشمل الثورة الصناعية الرابعة ومهارات الشباب، وشباب دول حوض البحر المتوسط : جذور مشتركة، وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة : نحو عالم أفضل، ومجالات التقدم في العالم الرقمي مع تكنولوجيا سلسلة الكتل، والتعاون بين الشباب الأفريقي من أجل تحقيق التنمية، والمحاكاة : تيارات متحولة.

كما تشمل ورش العمل الثورة مناقشة الثورة الصناعية الرابعة ومستقبل مهارات الشباب، ومستقبل التعليم وتطوير حلول مبتكرة، ومنظور الشباب حول مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية والعالمية، والأمن الغذائي العالمي ومبادرة الشباب للتعامل مع هذه القضية.

وسيضم المنتدى هذا العام حوالي 40 من الشركات التي تعمل في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة، ستعرض أعمالها طوال فترة المنتدى، وقد تم اختيار الشركات بناء على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي تتضمن تمكين المرأة والتغير المناخي والذكاء الاصطناعي وتأمين الغذاء، بجانب عقد ورش عمل لرواد أعمال شباب من جميع أنحاء العالم من عده دول أبرزها : ماليزيا والعراق والأردن ونيجيريا ورواندا وزيمبابوي والإمارات وإسبانيا وإنجلترا وأمريكا.

يذكر أنه لأول مرة سيتم دعوة مجموعة من المستشارين المتخصصين في مجال ريادة الاعمال لعقد جلسات فردية مع الشباب من رواد الأعمال، وذلك لتقديم النصائح والبحث عن حلول لمواجهة المشاكل والتحديات.

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