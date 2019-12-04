رئيس "العربية للتصنيع" يستقبل وزير اتصالات مملكة ليسوتو

كتب - محمد سامي:

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية، في ظل استراتيجية الدولة للانفتاح على أفريقيا، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل، لتحقيق آمال وطموحات شعوبنا الأفريقية.

جاء ذلك خلال زيارة تيسيلي ماسيريباني وزير الاتصالات بمملكة ليسوتو الأفريقية، الأربعاء، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وإقبال الأشقاء الأفارقة، لتعزيز التعاون مع مصر.

وأوضح "التراس"، أن الهيئة العربية للتصنيع، تضع جميع إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لخدمة قارتنا الأفريقية، التي تربطنا بها علاقات تاريخية وثيقة، مشيرًا إلى بحث المُشاركة في مشروعات التنمية، وتلبية احتياجات أشقائنا بمملكة ليسوتو، في ظل تشكيل تحالف مصري، من الهيئة وبعض الشركات الوطنية، للعمل على نقل التجربة التنموية المصرية، لكل أرجاء قارتنا السمراء.

وذكر التراس أن وزير الاتصالات الأفريقي، أبدى اهتماما بالتعاون مع الهيئة في مجالات التدريب وترشيد الطاقة الكهربائية والمياه، ومحطات تحلية ومعالجة المياه، بالإضافة إلى الأرشفة الإلكترونية والتحول الرقمي والأجهزة المنزلية، والتليفزيونات وأجهزة الاستقبال وغيرها.

أضاف أننا اتفقنا على تبادل الزيارات ودراسة الإمكانيات المتاحة والاحتياجات، ووضع خُطط زمنية للتنفيذ.

وعقب تفقده معرض المنتجات المدنية والدفاعية للهيئة العربية للتصنيع، وخطوط انتاج هذه المنتجات ببعض وحدات الهيئة، أعرب تيسيلي ماسيريباني، عن تقديره لمصر كدولة رائدة بالقارة الأفريقية، وصاحبة الاستثمار الأكبر على مستوى القارة، مشيرًا إلى أننا نتطلع لتعزيز التعاون مع مصر، وفتح سوق للمنتجات المصرية، وخاصة منتجات الهيئة العربية للتصنيع، المُتميزة في شتى المجالات.

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن بلاده تتطلع لدعم وتعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، من خلال توقيع بروتوكول للتعاون في عدة مجالات تصنيعية، مشيدًا بالإمكانيات التصنيعية والبشرية والفنية بالهيئة، وقدراتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية، لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي، وفقا لنظم الجودة العالمية.