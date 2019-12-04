"محلية النواب" توصي بتشكيل لجنة لحل أزمة أهالي منية النصر

كتب - أحمد علي:

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من محافظة الدقهلية الدكتور أيمن مختار، وسامي عبدالهادي رئيس صندوق التأمينات؛ لمعاينة مبنى مجلس مدينة منية النصر بالدقهلية، وبحث إمكانية استخدامه، لصرف معاشات المواطنين، بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من تخصيص ارض وبناء مبنى جديد للتأمينات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات الدقهلية، ومنها طلب الاحاطة المقدم من النائبة امال طرابية الموجه لوزارة التضامن، بشان معاناه اهالى منية النصر بالدقهلية خلال صرف المعاشات.

وقالت النائبة أمال طرابية، إنها منذ اربع سنوات طالبت بتوفير طابق أو طابقين للمرضى وكبار السن لصرف معاش التأمينات، مضيفة ان مدير عام التامينات طالب بتوفير قطعة ارض أو مبنى وبالفعل قمت بتوفير طابقين بمبنى مجلس المدينة منذ عام وثلاثة اشهر، الا ان حتى اليوم لا جديد ولا يوجد أدنى اهتمام، مما يسبب المشقة والعناء للمرضى وكبار السن بدائرة منية النصر.