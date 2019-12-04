"هيئة الاعتماد والرقابة" تشارك في المؤتمر الـ 26 لـ"طب المنوفية"​

كتب - أحمد جمعة:

شاركت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في المؤتمر السنوي الـ 26 لكلية الطب جامعة المنوفية، وذلك بإلقاء الضوء على أنشطة الهيئة في منظومة التأمين الصحي الشامل والتعريف بالهيئة.

وكرمّ الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بإهدائه درع الجامعة؛ تقديرا لدور الهيئة في صياغة ووضع المعايير المعنية بتغيير شكل الخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصري في القطاعات الصحية المختلفة.

وعلى هامش المؤتمر، اجتمعت اللجنة العليا للجودة بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأعضاء لجان الجودة في المستشفيات الجامعية، مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ لبحث سبل التعاون بين الأطراف الجامعية، والبدء في وضع الخطط والخطوات اللازمة لتغيير المفاهيم الخاصة بالجودة ومواجهة التحديات على أرض الواقع من خلال الخبرات المختلفة لمقدمي الخدمات الصحية في القطاعات المتنوعة، وإيجاد نقاط الالتقاء والقيمة المضافة للتعاون تحت عنوان "معًا على الطريق".

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