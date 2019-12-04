"أونا" تحتفل بنجاح "الكونسلتو".. والجلاد: أبناء المؤسسة هم الأجدر

كتب – محمد نصار:

تصوير - فريد قطب:

احتفلت مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، الأربعاء، بالنجاح الذي حققه موقع "الكونسلتو"، أحد إصدارات المؤسسة، والمتخصص في الشأن الطبي، خلال الفترة الماضية.

وقال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام والتي تضم مواقع "مصراوي - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت"، إن: المؤسسة تحتفل اليوم بالنجاح الكبير لموقع الكونسلتو وبما حققه قيادات الموقع والصحفيين العاملين به خلال الفترة الماضية، حيث حقق الموقع طفرة كبيرة منذ مارس الماضي، مضيفًا: "يمكن الاحتفال متأخر لكن بقول لكل الزملاء في الكونسلتو إحنا مقدرين وممتنين جدًا للجهد المبذول خلال هذا العام. لم نكن نتوقع هذه القفزة والطفرة في المحتوى والتطوير داخل الموقع، وهذا ما ثبت من حجم المشاهدات التي تحققت مؤخرًا".

وأوضح "الجلاد" أن موقع الكونسلتو حقق أكثر من المستهدف الذي وضعته إدارة التحرير خلال الشهور الأخيرة، مؤكدًا أن هذا يثبت أن أبناء المؤسسة هم الأجدر والأكفأ على القيادة، وهم من يمتلكون وصفة النجاح في الصحافة.

وأضاف: "حجم الطموح المهني أنت الذي تحدده دائما.. ربنا خلق بداخلنا قدرات خارقة بس كتير من الناس لا يستدعوها، الكونسلتو استدعى إمكانيات الزملاء الحقيقية، وسط أجواء أسرية مليئة بالتفاهم والتناغم والإدارة المتميزة للموقع وهذا ما حقق هذه القفزات".

ووجه رئيس تحرير مؤسسة أونا، الشكر للزميل طارق عبدالعزيز، مدير التحرير العام لموقع الكونسلتو، والزميلة مها البهنساوي، مدير تحرير الموقع، وجميع العاملين بالموقع على هذا الإنجاز.

وقال الجلاد: "الزملاء نقلوا الكونسلتو من منطة رتيبة جامدة ومساحة لا يوجد بها حلم أو طموح، إلى منطقة نجاح متواصل".

كما وجه الجلاد الشكر إلى كافة الأقسام المعاونة بالمؤسسة، والتي ساهمت في نجاح موقع الكونسلتو خلال الفترة الأخيرة.

من جانبه، أشاد الكاتب الصحفي علاء الغطريفي، رئيس التحرير التنفيذي لمؤسسة أونا، والمشرف العام على موقع الكونسلتو، بالنجاح الذي حققه الموقع مؤخرًا، بفضل "أولاد المؤسسة" الذين تولوا إدارته، مضيفًا: "طوال الوقت نتحدث عن العمل، ما يهمني الإشارة إلى قدرة ونجاح أولاد المؤسسة، وهذا أمر يسعدني على المستوى الشخصي.. إيماني بقدرات المسئولين على الكونسلتو كان قويًا جدا".

وأضاف: "الرهان الأساسي الفترة المقبلة أن يكون لدينا محتوى مختلف لموقع الكونسلتو سواءً بصري أو موضوعات عميقة وجيدة تصلح لقاعدة البيانات الصحية التي نريد إتاحتها على الموقع".

وفي ذات السياق، أشاد الكاتب الصحفي محمد سمير فريد، رئيس التحرير المناوب لمؤسسة أونا، بروح الفريق التي عمل بها موقع الكونسلتو والتي ساهمت بشكل كبير في الطفرة التي حققها الموقع.

وقال طارق عبدالعزيز، مدير تحرير عام موقع الكونسلتو، إن "الزملاء تفاعلوا بشدة مع الإدارة الجديدة، وكانوا على قدر المسئولية التي أوكلت إليهم إلى جانب جهود قسم السوشيال ميديا في إبراز المنتج الصحفي.. كنا واثقين من النجاح وعملنا خطوة صغيرة في طريق طويل".

وتوجهت مها البهنساوي، مدير تحرير الكونسلتو، بالشكر إلى فريق العمل على تحمل الضغط في كثير من الأيام وتفهمهم طريقة العمل الجديدة. ​