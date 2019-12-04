محافظة الجيزة تصدر بيانًا رسميًا بشأن حقيقة وجود التهاب سحائي بالمدارس

الجيزة في 4 ديسمبر /أ ش أ:

نفت محافظة الجيزة ما تردد حول وجود حالات إصابة بمرض الالتهاب السحائي في المحافظة، وذلك ردًا على الشائعات التي انتشرت بين عدد من أولياء الأمور حول ظهور إصابات بين تلاميذ عدد من المدارس بحي العمرانية.

وقال المحافظ أحمد راشد - في تصريحات اليوم الأربعاء - "إن مديرية الشؤون الصحية أكدت عدم وجود أية حالات مؤكدة مصابة بمرض الالتهاب السحائي الوبائي سواء بالمدارس أو بالمحافظة"، مشيرًا إلى أنه في حالة وجود أية حالات اشتباه فرديه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حيال تلك الحالات؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف "أن مديرية الشؤون الصحية تقوم حاليًا بتطعيم الفئات المستهدفة بتطعيم سحائي المدارس وهي (أولى حضانة - أولى ابتدائي - أولى إعدادي - أولى ثانوي)"، لافتًا إلى أن نسبة التغطية للتطعيمات وصلت بإدارات الريف التابعة للمديرية بنسبة 86% ونسبة التغطية بإدارات الحضر التابعة للتأمين الصحي وصلت 75%.

وأشار إلى أن نسبة التغطية للتطعيمات على مستوى المحافظة بالكامل بلغت 80%، وجاري استكمال التطعيمات لباقي الفئات المستهدفة حفاظًا على سلامة المواطنين، مؤكدًا أن مديرية الصحة تقوم بأعمال المسح الدوري لطلاب المدارس بالمحافظة؛ للتأكد من عدم وجود أي أمراض معدية بين الطلاب .. موجهًا بتكثيف جهود الطب الوقائي بمدارس المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم حفاظاً على سلامة الطلاب.​