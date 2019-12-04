الري: 232 مليون جنيه أعمال منفذة في مجال الحماية من أخطار السيول

كتب- أحمد مسعد :

قال بيان صادر عن وزارة الري، إن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تلقى تقريرًا مفصلاً من قطاع المياه الجوفية حول آخر ما تم تنفيذه بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020 خلال الفترة من بدء العمل حتى تاريخه ومن 1 يوليو 2019 حتى 26 نوفمبر 2019.

وأصاف التقرير اليوم الأربعاء، تضمن تنفيذ قطاع المياه الجوفية مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار حوالي (527.754 ) مليون جنيه وتبلغ قيمة ما تم تنفيذه منذ بدء العمل حتى تاريخه 232.920 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 44.22% وتبلغ قيمة ما تم تنفيذه من 1/7/2019 حتى تاريخه 46.542 مليون جنيه بنسبة 8.84%.

وقال المهندس السيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية إن القطاع نفذ حزمة من الأعمال في نطاق محافظة جنوب سيناء شملت عملية حماية منطقة قديرة بنويبع إنشاء ( عدد 3 سد وبحيرة) بقيمة إجمالية 112.477 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 75.50%، كذلك عملية حماية منطقة سانت كاترين إنشاء، عدد 3 سد وعدد 2 بحيرة، بقيمة إجمالية 44.280 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 91.09%، إلى جانب عملية حماية لمنطقة الصاعدة البيضاء والسمراء من إخطار السيول نويبع بقيمة إجمالية 8.472 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 99.74%.

كما شملت عملية حماية منطقة دهب إنشاء عدد 3 سد وعدد 2 بحيرة بقيمة إجمالية 74.807 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 93.38%، علاوة على عملية حماية منطقة البيضا بدهب بقيمة إجمالية 6.012 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 100%.

وأضاف سركيس أن محافظة مرسى مطروح تضمنت تنفيذ عملية إنشاء عدد 50 خزانًا أرضيا سعة 100 م3 شرق وغرب مطروح بقيمة إجمالية (4.531) مليون جنية بنسبة تنفيذ( 91.72% ).​