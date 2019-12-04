من 5 لـ200 جنيه.. أسعار كارتة 13 طريقا جديدا توفر لك نصف الوقت

كتب- محمد سامي ومحمد نصار:

شهدت مصر مؤخرا افتتاح عدة طرق وكباري جديدة في مختلف محافظات الجمهورية بهدف تقليل الوقت والجهد واختصار المسافات للربط بين محافظات ومدن القاهرة وبعضها البعض بسهولة ويسر.

ينشر مصراوي أبرز المحاور المرورية التي يتم تحصيل "كارتة" مرور عليها من قبل الحكومة وقيمة هذه الكارتة بالنسبة لمختلف أنواع السيارات "ملاكي - أجرة - نقل بأنواعها"، وذلك وفقًا لمصادر مطلعة.

1 - طريق شبرا بنها الحر:

يبلغ طول الطريق 40 كم، وعرضه 41 مترًا، يضم 4 حارات عرض الحارة الواحدة 3.65 متر، ويشمل 62 عملًا صناعيًا (38 كوبري + 24 نفقًا) وأشرفت على تنفيذه 5 شركات، ويبلغ متوسط زمن الرحلة عليه 25 دقيقة، أي أنه يوفر 65 دقيقة للرحلة الواحدة.

وتبلغ قيمة الكارتة التي يتم تحصيلها على طريق شبرا بنها الحر 15 جنيهًا للسيارات الملاكي والرحلات وسيارات الأجرة الرخصة الخاصة، و5 جنيهات لسيارات الأجرة المرخصة، و35 جنيهًا لسيارت النقل الفارغة يضاف إليها رسوم تختلف على حسب وزن الحمولة إذا كانت محملة.

2 - الدائري الإقليمي:

يستهدف الطريق الدائري الإقليمي نقل 25% من حركة المرور من على الدائري القديم مما يخلق سيولة مرورية داخل العاصمة وخفض نسبة الحوادث إلى أكثر من 40 %.

وساعد الطريق على ربط عدد كبير من المحافظات بالطريق الصحراوي مثل محافظة المنوفية، ويوفر نحو ساعتين لسائقي النقل القادمين من ميناء دمياط كانت تضيع في الاختناقات المرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

وتبلغ قيمة الكارتة التي يتم تحصيلها نظير المرور عليه 10 جنيهات لكل أنواع السيارات الصغيرة، و15 جنيهًا لسيارات الجامبو، و25 جنيهًا على سيارات النقل الثقيل فارغة.

وبالنسبة لسيارات النقل الثقيل يتم تحصيل الكارتة منها وفقًا للوزن فتصدر كارتة مرة واحدة في اليوم لمدة 24 ساعة لا يدفع السائق كارتة أخرى على الوزن ولكن يدفع 25 جنيهًا عن كل طريق يسلكه خلال الرحلة إذا كان هذا الطريق يحصل كارتة مرور.

وأكدت وزارة النقل أن كل شاحنة نقل متجهة إلى أنحاء الإسكندرية والبحيرة تدفع 300 جنيه للسيارة، و350 جنيهًا للسيارات المتجهة إلى باقي محافظات الوجه البحري للشاحنات التي تتجه إلى القاهرة الكبرى والصعيد عبر طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، ويتم تحصيل كارتة بقيمة 500 جنيه على كل شاحنة عبر بوابات الدخول والكارتة تصلح إلى 24 ساعة، وحال تجاوزت الحمولة 25 طنًا يتم تحصيل غرامة تصل إلى 70 جنيهًا للطن الزائد.

وينقسم هذا الطريق الإقليمي مقسوم إلى جزئين يتم تحصيل كارتة لكل واحد منهما الأول من المنوفية حتى الكريمات اتجاه بلبيس كارتة، والثاني حال المرور من الكريمات للذهاب للمنوفية.

3 - طريق العين السخنة:

يبدأ هذا الطريق من دائري المعادي ويمتد حتى 140 كم وصولًا إلى مدينة العين السخنة، وتبلغ قيمة الكارتة المحصلة نظير المرور عليه 10 جنيهات للملاكي والرحلات، و5 جنيهات لسيارات الأجرة والرحلات.

4 - طريق إسكندرية الصحراوي:

يعد طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي أحد الطرق الرئيسية في مصر ويربط بين القاهرة والإسكندرية بطول 220 كم، ويبدأ جنوبًا من تقاطعه مع محور 26 يوليو بمحافظة الجيزة حتى مدينة الإسكندرية شمالًا، ويقطع الطريق عدة محافظات هي الجيزة، والمنوفية، والبحيرة، والإسكندرية.

وتبلغ قيمة كارتة المرور التي يتم تحصيلها نظير استخدامه 10 جنيهات لسيارات الملاكي والميكروباص.

5 - طريق إسماعيلية الصحراوي:

هو طريق سريع يربط القاهرة بالإسماعيلية عبورا بعدد من المناطق الهامة والمجتمعات العمرانية العديدة، ومنها: مدينة العبور، الهايكستب، مدينة الشروق، الروبيكي، العاشر من رمضان، وتبلغ قيمة الكارتة 10 جنيهات للملاكي والميكروباص.

6 - طريق الجلالة:

يبدأ بعد نهاية طريق القطامية حتى الزعفرانة بطول 82 كيلو مترًا، ويهدف الطريق إلى تنمية العين السخنة ومدينة الجلالة العالمية الجديدة، وتبلغ قيمة الكارتة المحصلة مقابل استخدام هذا الطريق 5 جنيهات.

7 - طريق الغردقة الزعفرانة:

يبلغ طول طريق الزعفرانة- رأس غارب- الغردقة الساحلي 250 كم وتبلغ قيمة الرسوم المحصلة نظير استخدامه 5 جنيهات.

8 - طريق مطروح الساحل الشمالي:

تبلغ قيمة الكارتة المحصلة مقابل استخدام هذا الطريق 10 جنيهات لمختل فأنواع السيارات.

9 - طريق الضبعة:

يوفر طريق روض الفرج- الضبعة قرابة ساعة من زمن الرحلة، حيث أن الطريق يبعد عن أماكن العمران والاختناقات المرورية، ويستغرق الطريق القديم من القاهرة للضبعة من 3 إلى 4 ساعات ونصف بينما تستغرق نفس المسافة على المحور الجديد من ساعتين إلى ساعتين ونصف.

وتبلغ قيمة كارتة المرور التي يتم تحصيلها مقابل استخدام هذا الطريق 10 جنيهات لمختلف أنواع السيارات.

10 - محور روض الفرج:

بلغت تكلفة المشروع 6 مليارات جنيه وساعد على فك التكدسات المرورية من وسط البلد، ويربط العين السحنة والزعفرانة بمنطقة الساحل الشمالي والضبعة، ويضم كوبري روض الفرج المعلق، أضخم كوبري معلق في العالم، يضم مخرجًا للمتجهين إلى كورنيش النيل ووسط المدينة وكوبرى 15 مايو، وثانٍ إلى شارع شبرا وميدان الخلفاوي، وثالث إلى القاهرة الجديدة ومدينة نصر وميدان العباسية، وساعد على اختصار المسافة إلى طريق الإسكندرية الصحراوي إلى 15 دقيقة فقط.

وتبلغ قيمة الكارتة المحصلة عليه 20 جنيهًا للملاكي، و10 جنيهات للأجرة، و20 جنيهًا للأتوبيس، و30 جنيهًا للنقل الثقيل، و25 جنيهًا للنقل الفردي، و15 للميني باص، و10 للربع نقل، و5 للدراجة البخارية.

11 - الطريق الأوسطي:

يبلغ طول الطريق 156 كم ويربط التجمع الخامس والعاصمة الإدارية الجديدة والشروق والعبور وبلبيس ويعبر النيل بكوبري للوصول إلى البدرشين و6 أكتوبر وطريقي "القاهرة- الإسكندرية"، و"القاهرة- الفيوم" كما يربط طرق "القاهرة- السويس"، و"القاهرة- الإسماعيلية" الصحراوي بمدينتي 15 مايو وحلوان.

وتبلغ قيمة الكارتة المحصلة مقابل المرور على هذا الطريق 10 جنيهات للسيارات و15 للجامبو و25 للنقل.

12 - نفق الشهيد أحمد حمدي:

يبلغ الطول الكلي للنفق 5912 مترًا منها 2288 متر حفر مكشوف للمدخل الغربي و1984 متر حفر مكشوف للمدخل الشرقي ونفق بطول 1640 مترًا تحت قناة السويس على عمق 10 أمتار تحت أكبر عمق في مشروعات القناة المستقبلية وهو 27 مترًا.

ويعد أول نفق يربط قارتي أفريقيا وآسيا ويربط شبه جزيرة سيناء بمدينة السويس ويسهل حركة المرور بين شرق وغرب القناة وربط شبه جزيرة سيناء مع باقي مصر.

وتبلغ قيمة الكارتة المحصلة مقابل المرور من هذا النفق 20 جنيهًا للملاكي والربع نقل و30 جنيهًا للميني باص.

13- أنفاق الإسماعية وبورسعيد:

في التاسع عشر من شهر يوليو الماضي، أعلنت هيئة قناة السويس زيادة أسعار رسوم العبور من الأنفاق في محافظتي الإسماعيلية والسويس، وشهدت الزيادة تطبيقها صباح اليوم بأنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية والتي تم افتتاحها في مايو الماضي ونفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس.

وتقرر زيادة رسوم عبور السيارات الملاكي إلى 20 جنيها، والربع نقل والميكروباص إلى 20 جنيها، والميني باص إلى 30 جنيها، والأتوبيس إلى 100 جنيه، والثلاجات الصغيرة إلى 80 جنيها، والنقل الثقيل، والثلاجات الكبيرة إلى 200 جنيه.

ومن المقرر أن تطبق هذه الرسوم على على أنفاق بورسعيد التي تم افتتاحها منذ أيام وأنفاق السويس.

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