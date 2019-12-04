بالتفاصيل.. العاصمة الإدارية توقع اتفاقية مع اتصالات مصر لتقديم خدمات المدن الذكية

كتب- محمد عبدالناصر:

وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مع شركة اتصالات مصر، عقد اتفاقية خاصة بمركز إدارة العاصمة الإدارية الجديدة حيث فازت شركة اتصالات مصر بمناقصة توريد وتنفيذ وتشغيل أنظمة إدارة المدينة بالعاصمة الادارية الجديدة لتوفير وتقديم الخدمات التكنولوجية والدعم الفني داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وتستهدف الاتفاقية توريد وتركيب حلول متكاملة لتحويل خدمات المدينة لخدمات مميكنة وذكية إلى جانب إنشاء مركز الإدارة والتحكم قام بتوقيع الاتفاقية كلاً من المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر والمدير العام لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، كما شهد فاعليات التوقيع اللواء مهندس أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية.

وقال اللواء مهندس أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية: "العاصمة الإدارية الجديدة تعد من أهم نماذج تطبيق الخدمات التكنولوجية كونها أول مدينة يتم تخطيطها وبنائها على أسس المدن الذكية، تأتي تلك المناقصة ضمن المرحلة الأولى من المشروع، والتي تنافست عليها نحو ١٥ شركة محلية وأجنبية، وفازت بها شركة اتصالات مصر لتكون المشغل الأمثل لتقديم حلول وخدمات تكنولوجية.

وأكد المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر: "فخورون بفوزنا بالمناقصة وهو ما جاء ليؤكد ريادة شركة اتصالات في السوق المصري وثقة الدولة في كفاءتها وقدرتها على دعم المشاريع القومية الاستراتيجية العملاقة. جاء ذلك تماشيا مع خطة مصر 2030 للتحول الرقمي والتي تمثل الطريق نحو التنمية الشاملة للاقتصاد المصري، كما يأتي توافقا مع استراتيجية الشركة والتي تسعى إلى تطوير قطاع الاتصالات بأكمله عن طريق توفير حلول وخدمات متكاملة من خلال نقل التجارب العالمية الناجحة للسوق المصري.

وتنص الاتفاقية على تقديم الإشارات الرقمية لتوجيه مرتادي المدينة إلى أماكن الانتظار الشاغرة، بالإضافة إلى توفير شاشات عرض فيديو Video Wall للتعرف على جميع تفاصيل الأعطال وطلبات الصيانة والشكاوى وتقديم التقارير الخاصة بالصيانة المطلوبة وفقا لتلك الأعطال بالتعاون مع شركة إم تي أي للحلول الهندسية. كما تنص الاتفاقية علي تقديم النظم الرقمية للتحكم متمثلة في وحدة تحكم المشغل المتكامل والتي تعمل على اكتشاف الأعطال وأنواعها وأسبابها، إلى جانب مراقبة وإدارة حسابات ومديونات المواطنين واكتشاف التسريبات والتلاعب والتحكم في تشغيل وإيقاف الخدمات، بالإضافة إلى التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى والرد على الاستفسارات بالتعاون مع شركة ALKAN للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.