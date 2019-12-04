الزراعة: تحصين أكثر من مليون رأس ماشية ضد مرض الحمي القلاعية

كتب- أحمد مسعد :

قال بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير، أنه تم تحصين مليون و110 آلاف و682 رأس ماشية، و672 ألف و567 رأس أبقار، 351 ألفًا و186 رأس جاموس، 71 ألفًا و159 رأس أغنام، 15 ألفًا و770 رأس ماعز، في الفترة من 23 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2019.