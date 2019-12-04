أكثر الكلمات إنتشاراً

شعبان عبدالرحيم التعديل الوزاري حركة المحافظين سد النهضة ممالك النار أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

الزراعة: تحصين أكثر من مليون رأس ماشية ضد مرض الحمي القلاعية

02:00 م الأربعاء 04 ديسمبر 2019
الزراعة: تحصين أكثر من مليون رأس ماشية ضد مرض الحمي القلاعية

تحصين المواشي

كتب- أحمد مسعد :

قال بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير، أنه تم تحصين مليون و110 آلاف و682 رأس ماشية، و672 ألف و567 رأس أبقار، 351 ألفًا و186 رأس جاموس، 71 ألفًا و159 رأس أغنام، 15 ألفًا و770 رأس ماعز، في الفترة من 23 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2019.

تحصين المواشي وزارة الزراعة الحمي القلاعية عز الدين أبوستيت الخدمات البيطرية

الخبر التالى:

قرار اضطراري.. قناة Ten تعلن توقف البث
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:توجه برلماني جديد يحسم مصير قانون الإيجارات القديمة