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دير الأنبا بيشوي يحتفل بالذكرى 60 لرهبنة رئيسه

01:59 م الأربعاء 04 ديسمبر 2019
دير الأنبا بيشوي يحتفل بالذكرى 60 لرهبنة رئيسه

جانب من الاحتفال

كتب- مصطفى علي:

شهد دير القديس أنبا بيشوي بوادي النطرون، مساء أمس الأول، الاثنين، احتفال أقامه مجمع رهبان الدير برعاية وحضور قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من أحبار الكنيسة ورهبان الدير وطالبي الرهبنة به، بمناسبة الذكرى الستين لرهبنة نيافة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس الدير.

تضمن الاحتفال عددًا من كلمات المحبة، بالإضافة إلى الألحان والترانيم الكنسية التي قدمها الرهبان واختتم الحفل بكلمة شكر من نيافة الأنبا صرابامون وكلمة تقدير من قداسة البابا مع الصلاة وكان يوما مفرحا للغاية.

يذكر أن دير الأنبا بيشوي هو الدير الذي ترهب فيه قداسة البابا تواضروس الثاني.​

دير الأنبا بيشوي وادي النطرون مجمع رهبان البابا تواضروس الثاني

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