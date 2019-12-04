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رئيس العاصمة الإدارية: "كل جنيه صرفناه هنسترده من بيع الخدمات والأراضي"

01:56 م الأربعاء 04 ديسمبر 2019
رئيس العاصمة الإدارية: "كل جنيه صرفناه هنسترده من بيع الخدمات والأراضي"

العاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية يتم وفق أحدث النظم المعمارية والتكنولوجية لمعالجة أخطاء بناء القاهرة.

وأضاف عابدين: "كل جنيه صرفناه في العاصمة الإدارية هنستردة تاني مع تحقيق عوائد إضافية من بيع الأراضي والخدمات".

وأكد أن مشروع العاصمة الإدارية استثماري من الدرجة الأولى.

وأشار رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن المشروع لم يكلف خزانة الدولة جنيها واحدا، بالرغم من أن الشركة تنفذ الحي الحكومي للدولة من ميزانيتها الخاصة.

أحمد زكي عابدين العاصمة الإدارية

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