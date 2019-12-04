تنفيذًا لتوجيهات السيسي.. اجتماع بـ"الإنتاج الحربي" لدعم التصنيع المحلي

كتب - محمد سامي:

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدراسة امكانية الاستفادة من 4500 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة، تنفذها الدولة حاليًا بعدد 12منطقة صناعية منتشرة في 12محافظة بغرض تقليل الواردات وتطوير ودعم التصنيع المحلي، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

يأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم مناقشة الخطوات اللازمة لتعميق التصنيع المحلي بمصر وزيادة المكون المحلي في مجالات التصنيع المختلفة، وتقليل استيراد مستلزمات ومدخلات الإنتاج وتصنيعها محليًا، الأمر الذي يؤدي إلى توفير فرص العمل للشباب وتوفير النقد الأجنبي.

تناول اللقاء سبل الاستفادة من امكانيات وزارة الإنتاج الحربي وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص للتكامل للنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق تصنيع مستلزمات ومدخلات التصنيع بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة.

وأكد "نصار"، على أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الوطنية، لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة.

وأشار إلى أنه قد تم إعداد دراسة عن قطاع الصناعة في مصر بهدف حصر كل الصناعات الموجودة وتم دراسة وتحليل هيكل الواردات وتحديد مستلزمات ومدخلات التصنيع التي يتم استيرادها لتكون على أولوية الاهتمام لتوفيرها محليًا.

من جانبها، أعربت نيفين جامع، عن سعادتها باهتمام الدولة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم المادي لها، مؤكدة أن الجهاز مهتم بخطة تشغيل الـ(4500) مصنع ضمن "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" وتقديم الدعم اللازم لكافة المستثمرين فضلاً عن تشجيع صغار المستثمرين على إنشاء ورش ومصانع صغيرة تقوم بإنتاج المستلزمات والمدخلات اللازمة للتصنيع، والتي تعتمد عليها المصانع الكبيرة مما يضفى قيمة مضافة ويزيد من نسب المكون المحلي في التصنيع.