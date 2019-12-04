نائب" المحافظين": نأمل أن تسمح قوانين الانتخابات بتمثيل كافة الأطياف

كتبت - ميرا إبراهيم:

طالب محمد أمين، نائب رئيس حزب المحافظين، بإجراء انتخابات المحليات واستكمال القوانين المكملة للدستور، قائلًا: إنه لا يليق بمصر ألا تكتمل مؤسساتها منذ ٢٠١١ وحتى الآن.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثانية للحوار الوطني للأحزاب المصرية المنعقدة اليوم الثلاثاء، والتي يستضيقها حزب مستقبل وطن، لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المُقبلة وإقرار بعض مشروعات القوانين المُتصلة بها (مجلس النواب – مجلس الشيوخ – المجالس الشعبية المحلية).

وأوضح أمين، أن القوائم النسبية تتيح تمثيل جميع الفئات في المجتمع، لكن القوائم المغلقة تمكن الأغلبية فقط، لذا فإن حزب المحافظين مع القوائم النسبية، مشيرا إلى أن الحوار لا بد أن يكون به إشارة لفتح العمل العام، وإعلاء قيمة الدستور والقانون.

وأشار أمين، إلى أنهم في حاجة لقوانين تمثل المواطن المصري، قائلا: "لا نريد بعد المشاركة أن ينقلب المواطن على الحزب الذي يمثله، لعدم تمثيله وفق القوانين المشرعة".

وتابع أمين أنه في أي تحول ديمقراطي لابد أن تستمع الأغلبية للجميع، لافتا إلي أنهم يريدون ألا يكونوا ديكورا، وأن يكون هناك حوار حقيقي، وأن تسمح قوانين الانتخابات بتمثيل الأطياف السياسية كافة، حتى يتحقق التنوع والتوازن، موضحا أن كل التنظيمات السياسية في العالم، بها أغلبية وأقلية قوية.