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برلمانية: الدولة قامت بمجهود خرافي في إنشاء مشروعات دمياط

12:04 ص الأربعاء 04 ديسمبر 2019
برلمانية: الدولة قامت بمجهود خرافي في إنشاء مشروعات دمياط

النائبة شادية ثابت

كتبت - ميرا إبراهيم:

قالت النائبة شادية ثابت عضو مجلس النواب، إن هناك مجهود خرافي قامت به أجهزة الدولة، في إتمام المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة دمياط، وخاصة مدينة دمياط الجديدة للأثاث، على مساحة 330 فدانا، ومحطة البضائع متعددة الأغراض في ميناء دمياط.

وأشادت "ثابت"، في بيان اليوم، بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على افتتاح عدد من المشروعات القومية بهذه المحافظة، والتي من بينها مدينة الآثاث، ومركز التعليم المدني للمؤتمرات ومحطة كهرباء غرب دمياط.

ولفتت إلى دور محطة الكهرباء في إنهاء أزمة الكهرباء بالمحافظة وكذلك دعم توطين الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.

وثمنت عضو البرلمان تصريحات الرئيس عن خطة الدولة لتطهير البحيرات، خاصة في ظل وجود إمكانية كبيرة لتعزيز استفادة الدولة منها، وزيادة الثورة سمكية من البحيرات، مطالبة بضرورة تنفيذ توصيات السيسي بشأن تطوير البحيرات.

شادية ثابت مجلس النواب دمياط المشروعات التنموية ميناء دمياط

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