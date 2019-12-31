انتصار السيسي: كل عام ونحن متمسكون بأحلامنا وآمالنا

كتب - محمد عبدالناصر:

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري؛ بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2020.

وقالت قرينة الرئيس، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "كل عام وكل المصريين بخير، كل عام ونحن جميعا متمسكون بأحلامنا وآمالنا، ومتحلون بالإرادة والهِمّة والإصرار، لننجح بمشيئة الله في تحقيق التنمية والاستقرار لوطننا الغالي".