"رسلان": طوارئ بالسكة الحديد خلال احتفالات رأس السنة

كتب – أسامة علي:

وجه المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، برفع درجة الاستعداد إلى القصوى خلال احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية.

وقرر "رسلان" -بحسب بيان اليوم- تشكيل لجنة مركزية برئاسة النواب كل في مجال تخصصه لمواجهة الأزمات المفاجئة والعمل على إيجاد الحلول السريعة، بهدف توفير أقصى سبل الراحة لجمهور الركاب خلال هذه الأيام والاستمتاع بقضاء أوقات ممتعة بقطارات السكة الحديد.

كما وجه رئيس الهيئة بتواجد كافة المستويات الاشرافية على مدار الـ 24 ساعة لمتابعة تشغيل القطارات والإبلاغ عن أي ملاحظات، بالمرور على خفراء المنافذ والعاملين بالبلوكات والأبراج واستصحاب الجرارات لمناظرة السيمافورات وأجهزة ATC.

وشدد على ضرورة حل مشكلة التأخير في تحرك القطارات، وأهمية تواجد مفتشي خدمة العملاء والفحص وانتشارهم على الأرصفة لحل أي أزمة أو مشكله قد تواجه الركاب ومتابعة أعمال نظافة المحطات والقطارات.

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم تشكيل فريق عمل من قطاع السلامه للتواجد بالورش لمتابعة تجهيز القطارات ومتابعة حالة السكك والاشارات بالتنسيق مع قطاع الصيانة والدعم الفنى واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتفادى أى مخاطر تؤثر على سلامة مسير القطارات.