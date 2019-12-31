القومية للسكر: "إحساسك نعمة" تسعى لتقليل مضاعفات التهاب الأعصاب

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور نبيل الكفراوي، عضو اللجنة القومية للسكر بوزارة الصحة والسكان، إنّ الحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية "إحساسك نعمة"، إحدى حملات "100 مليون صحة"، ستُحد من المضاعفات التي يتعرض لها المرضى بهذا المرض بنسب تتراوح بين 50 إلى 60%.

وأضاف الكفراوي في بيان اليوم، أنّ علاج "التهاب الأعصاب الطرفية" له بعد قومي كبير، فهو نتاج لأمراض عديدة في مقدماتها السكري، ويعاني صاحبها من أعراض تعيقه عن مزاولة حياته اليومية بصورة طبيعية، وتؤثر سلبا على إنتاجه، ويصبح صاحب هذا المرض عبئا على من حوله والمجتمع بشكل عام، إذا لم يخضع للعلاج اللازم له.

ولفت عضو "القومية للسكر" إلى أهمية التعليم والتثقيف الطبي لشباب الأطباء والأخصائيين المتخصصين في علاج أمراض السكر، عبر الكشف والتشخيص المبكر الصحيح للمرض، مضيفا: "يُساهم ذلك بشكل كبير في الحد من المضاعفات التي تحدث عند مريض السكر بنسبة قد تصل إلى 50-60%".

وتابع: "مجهودات (إحساسك نعمة) في رفع الوعي المجتمعي لدى المرضى والأطباء لها أثر كبير في ذلك، من خلال الإرشادات التى يتم توصيلها للمرضى بالطرق المختلفة، إذ تشمل العناية بالقدمين وفحصها بشكل دوري، ونوع الحذاء المناسب، ومتى يجب على المريض زيارة الطبيب"، مستطردا: "وفي نسب عالمية قد يساهم ذلك في تقليل نسب بتر القدمين الناتج عن القدم السكرى لنسبة تصل إلى 40%".

وأوضح الكفراوي أنّ حملة "100 مليون صحة" بما تتضمنه من الكشف المبكر عن مرض السكر، ستسهم بالتعامل مع المرض قبل الدخول في المضاعفات التي قد تظهر في غضون سنوات قليلة من الإصابة بداء السكري، مضيفا: "وتصيب في بداية الأمر الشرايين الدقيقة، كالتي في الكلى والعينين، والأعصاب الطرفية بالقدمين، واليدين، ثم الشرايين الكبيرة بعد ذلك، كالتي بالمخ والقلب والأطراف السفلى".