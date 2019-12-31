الأوقاف: إطلاق قوافل دعوية إلى 3 محافظات الجمعة المقبلة

كتب - محمود مصطفى:

تطلق وزارة الأوقاف، ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب وعلماء الوزارة، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل إلى محافظات المنيا، البحيرة وجنوب سيناء.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء- أن إطلاق هذه القوافل يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية.

وأضافت أن علماء القافلة سيؤدون صلاة وخطبة الجمعة تحت عنوان "الدخول في معية الله عز وجل..أسبابه وآثاره" ويعقدون ندوات ثقافية للرد على استفسارات المواطنين بشأن مختلف القضايا الدينية.