"الحاج علي": 34 دولة أكدت مشاركتها في معرض القاهرة للكتاب

القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن 34 دولة حتى الآن أكدت مشاركتها في الدورة الـ 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر إقامتها في الفترة من 22 يناير وحتي 4 فبراير المقبلين بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف علي في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن السنغال تحل ضيف شرف الدورة الـ 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب التي تقام تحت شعار "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع"، وأن سعر تذكرة دخول المعرض هذا العام سيكون 5 جنيهات، مشيراً إلى أن المعرض في دورته الجديدة سيشهد تطوير خريطة نقل الجمهور إلي مقر انعقاده بالتجمع الخامس، حيث تم التنسيق مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لتوفير حافلات تتوجه من جميع الميادين إلي معرض الكتاب؛ وذلك تيسيرا على جمهور المعرض.

وأضاف أن الهيئة العامة للكتاب بدأت بالترويج للمعرض من خلال قناة اليوتيوب الخاصة بها، حيث تضمنت فيديوهات لأهم أحداث في تاريخ المعرض، وإعادة بث 3 أجزاء من لقاء مع الشاعر الكبير نزار قباني، لافتا إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة إذاعة لقاءات تم تسجيلها مع الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي والفنان الكبير عادل إمام خلال دورات سابقة من معرض الكتاب.

وأشار إلى أنه تم تحديث التطبيق الهاتفي لمعرض الكتاب، والذي سيضم قائمة بأسماء الكتب وأسعارها وأماكنها، ومزود بخاصية تحديد خط سير الوصول إلي الكتب التي تم تحديدها علي القائمة، وكذلك الفعاليات والندوات التي ستقام خلال أيام المعرض.

وحول مبادرة سفراء معرض الكتاب التي أطلقتها الهيئة لأول مرة هذا العام، قال إنها تهدف إلي اختيار بعض الشخصيات المصرية المؤثرة عالميًا في مختلف المجالات العلمية، الثقافية، الأثرية والفنية، وذلك للترويج للمعرض في جولاتهم الخارجية، موضحا أن قائمة الشخصيات شملت وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، والفنانة القديرة سميحة أيوب، كما يتم التنسيق حالياً مع الجراح العالمي الكبير الدكتور مجدي يعقوب، والمهندس العالمي هاني عازر.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن المعرض سيشهد تنظيم ندوات لمختلف الدول وعلي رأسها روسيا نظرا لإعلان عام 2020 عام مصر - روسيا، مبرزا أن أفريقيا ستكون المحور الأساسي للندوات والفعاليات التي تقام على هامش المعرض بالتعاون مع كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، وذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، منوها بأن عدد الندوات والفعاليات سيتم تخفيضها بنسبة 30 إلي 40% عن العام الماضى.

وأشار إلي أن هيئة الكتاب ستقوم بطباعة 8 عناوين للدكتور والمفكر جمال حمدان (شخصية المعرض)، بالتعاون مع مؤسسة دار الهلال للصحافة والنشر، وكذلك طباعة 3 آلاف نسخة من موسوعة شخصية مصر (أربعة أجزاء) وذلك بمكتبة الأسرة، بالإضافة إلي 4 عناوين أخرى تطبعها الهيئة منها كتاب للأطفال.