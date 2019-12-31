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الجيزة: غلق مركزين للدروس الخصوصية في الحوامدية والهرم

07:18 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
الجيزة: غلق مركزين للدروس الخصوصية في الحوامدية والهرم

أرشيفية

الجيزة - أ ش أ:

أعلنت محافظة الجيزة مواصلة حملاتها لغلق مراكز الدروس الخصوصية المخالفة، وإغلاق مركز تعليمي بالعزبة الشرقية بمدينة الحوامدية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المركز لضمان عدم فتحه مجدداً.

كما أغلقت محافظة الجيزة ممثلة في حي الهرم مركزا للدروس الخصوصية بشارع المنشية تحت إشراف اللواء خالد عصر رئيس الحي، ويتم تنفيذ الحملة في إطار توجيهات مشددة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.​

هذا المحتوى من

Asha
الجيزة مراكز الدروس الخصوصية المخالفة الهرم مدينة الحوامدية

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