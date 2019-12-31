الجيزة: غلق مركزين للدروس الخصوصية في الحوامدية والهرم

الجيزة - أ ش أ:

أعلنت محافظة الجيزة مواصلة حملاتها لغلق مراكز الدروس الخصوصية المخالفة، وإغلاق مركز تعليمي بالعزبة الشرقية بمدينة الحوامدية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المركز لضمان عدم فتحه مجدداً.

كما أغلقت محافظة الجيزة ممثلة في حي الهرم مركزا للدروس الخصوصية بشارع المنشية تحت إشراف اللواء خالد عصر رئيس الحي، ويتم تنفيذ الحملة في إطار توجيهات مشددة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.​