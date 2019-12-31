محافظ الجيزة: 120 مليون جنيه لتطوير الكبارى والمحاور في ٢٠٢٠

الجيزة - أ ش أ:

أعلن أحمد راشد محافظ الجيزة، رصد 120 ملايين جنيه لرفع كفاءة وتطوير الكباري والمحاور الواقعة بنطاق المحافظة، تماشيًا مع الرؤية التي تم وضعها لإعادة الوجه الحضاري للجيزة في 2020.

جاء ذلك في تصريحات للمحافظ اليوم الثلاثاء، عقب لقاءه بممثلي شركة المقاولون العرب القائمة على الأعمال، وذلك بحضور المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق.

وأشار راشد إلى تطوير واستكمال رفع كفاءة 6 كباري ومحاور حيوية تشمل محوري 26 يوليو وصفط اللبن وكوبري الجيزة المعدني وكوبري العمرانية وكوبري الساحل وثروت.

وقال المحافظ إنه سيتم أيضا تركيب 1100 باكية حديدية لاستكمال تدعيم عناصر الأمان بمحور صفط اللبن إضافة إلى تركيب عواكس ومهدئات للسرعة إضافية بالطرق المستوية أعلى المحور وعدم الاقتصار علي العواكس التي تم تركيبها بالمنحنيات الخطرة، مشيرًا إلى أن ما تم تنفيذه بمحور صفط اللبن ساهم بشكل ملحوظ في تقليل نسب وقوع الحوادث.

وأضاف راشد أنه تم ضخ اعتمادات مالية كبيرة بلغت 50 ملايين جنيه لتدعيم كافة عناصر الأمان بالمحور بصورة لاحظها المترددين عليه وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين .

ووجه محافظ الجيزة برفع كفاءة الأسوار الحديدية بمحور 26 يوليو وتدعيم المتهالك منها إضافة إلى تنفيذ ترميم لطبقة الرصف بالطريق .. مشددا على إصلاح بعض القطاعات التي بها عيوب في الاتجاه القادم من الجيزة إلى 6 أكتوبر إضافة إلى تغير النيوجيرسي بعدد من القطاعات بالمحور وتنفيذ تخطيط مروري به وإصلاح الفواصل العرضية ، وذلك بما لا يتسبب في إعاقة الحركة المرورية بالمحور.

وأشار راشد إلى أنه تم الاتفاق على تدعيم الأسوار الحديدية بكوبري الجيزة المعدني وتغيير طبقة الأيبوكسي بالطريق لتلاشي حدوث أي انزلاقات أو حوادث أعلى الكوبري وذلك باعتباره أحد الكباري الحيوية التي تشهد كثافات مرورية كبيرة على مدار اليوم.

كما أكد تطوير عناصر الأمان وصيانة الأسوار الحديدية ومراجعة الفواصل العرضية والشكل الجمالي للأسوار بكباري ثروت والساحل والعمرانية ، وذلك في إطار سعي المحافظة لاستكمال منظومة التطوير.​