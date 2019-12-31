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ينام في صندوق حديدي منذ 31 عاما.. التضامن تنقذ شاب التحرير وتنقله لدار رعاية

04:00 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
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كتب- محمد سامي:

نشر الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" عدة صور لشاب يدعي "خ"، يعيش في الشارع منذ 31 عاما.

وقال العقبي إن الشاب كان ينام في صندوق حديدي بالقرب من ميدان التحرير، ويغلق عامل الأمن بأحد السنترالات الصندوق الحديدي حتى الصباح.

وأشار إلى أن الدكتورة نفين قباج، وزيرة التضامن، وجهت- فور علمها- فريق التدخل السريع، وأقنعوا الشاب بنقله لإحدى دور الرعاية.​

محمد العقبي وزارة التضامن الإجتماعي نفين قباج ميدان التحرير

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