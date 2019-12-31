وزير التعليم العالي يؤكد على تنوع التخصصات بالمجمع التكنولوجي بالفيوم

ينام في صندوق حديدي منذ 31 عاما.. التضامن تنقذ شاب التحرير وتنقله

كتبت- داليا شبل:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على اهتمام الوزارة بتحسين وتطوير التعليم الفني والتكنولوجي وتقديم كافة أوجه الدعم له من أجل تقديم نظام تعليمي متميز وخاضع لمعايير الجودة، وإمداد المناطق الصناعية بالفنيين المهرة.

كما أكد عبد الغفار، خلال تفقد مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بقرية دمو بالفيوم، مساء أمس الاثنين، على ضرورة تنوع التخصصات داخل المجمع ما بين تكنولوجيا الكهرباء وتكنولوجيا التصنيع الميكانيكي وتكنولوجيا الإنتاج الصناعي وتكنولوجيا الآلية الصناعية.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، تضمنت الجولة التفقدية تفقد منشآت ورش الميكانيكا والكهرباء، واستمع الوزير خلال الزيارة للتخصصات التي يتم تدريسها والشهادات العلمية الممنوحة من قبل المعهد.

وأشارت التعليم العالي، إلى أن صندوق تطوير التعليم يقوم بالإشراف على المجمع وأعمال التطوير الخاصة بها، ويحصل خريج المجمع على دبلوم في التكنولوجيا معتمد من وزارة التربية والتعليم وكذا دبلوم عالي في التكنولوجيا وبكالوريوس تكنولوجيا معتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وذكرت، أنشئ المجمع بالقرار الوزاري رقم228/ 2012 بالتعاون مع الجانب الإيطالي، لإكساب الدارسين المهارات للعمل مباشرة في المصانع، بالإضافة إلى تعلم اللغة الإيطالية عن طريق تدريس مناهج نظرية وعملية متطورة.

ويتعاون المجمع مع إقليم ايميليا رومانيا الإيطالي لوضع نظام الجودة لضمان منح الدارسين شهادتين إحداهما مصرية والأخرى إيطالية في نهاية المراحل الدراسية المختلفة.