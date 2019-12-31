مصريان يحصلان على 940 ألف جنيه مستحقات عملهما بالسعودية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية في حل مشكلة مصريين وحصولهما على مستحقاتهما، حيث كان للأول مستحقات تزيد على 15 عاما، وتبلع 177 ألفا و295 ريالا سعوديا، والثاني من سبع سنوات، وتبلع 42 ألفا و177 ريالا، وبلغت إجماليها ما قيمته 940 ألف جنيه مصري.

وبحسب بيان اليوم، كان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة كل من المواطن "ع .ب .أ" شيف مطبخ، والمواطن "م.ص.ع" رئيس غرف، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وأضاف أنه بالمتابعة مع المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان أوضح أن المواطنين كان يعملان بإحدى الفنادق بالمدينة المنورة، وقدم مكتب التمثيل العمالي، المساعدة والدعم لهما خلال نظر الدعوى بالهيئة العمالية ضد الشركة لامتناعها عن دفع مستحقات نهاية الخدمة ورصيد الإجازات وبدل تذاكر السفر لكليهما.

وصدر قرار الهيئة الابتدائية لصالحها وقامت إدارة الفندق بالاستئناف على الحكم، وعلى مدار أكثر من ثلاثة أشهر من المتابعة مع المواطنين، مدعما بالمستندات وعقود العمل مبينا بداية التعاقد ونهايته لبلوغهما السن القانونية للتقاعد حتى صدور القرار واستخرجت محكمة التنفيذ شيكات لكل منهما بقيمة إجمالية تتجاوز 940 ألف جنيه مصري.