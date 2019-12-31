6 زيارات لأفريقيا و7 لآسيا.. تفاصيل 21 جولة خارجية للسيسي خلال 2019

كتب - محمد سامي:

شهد عام 2019 جولات خارجية للرئيس عبدالفتاح السيسي بلغت 21 جولة، قدمت مصر كنموذج للاستقرار في نطاقها الإقليمي، وجاءت أيضًا لتعزيز مكانتها الدولية في ظل ما تمر به المنطقة العربية من أزمات وصراعات في ظل الدبلوماسية الرئاسية الحكيمة القائمة على توطيد علاقات مصر بدول العالم بأسره، تنوعت تلك الزيارات هذا العام ما بين القارات الإفريقية والآسيوية والأوروبية، وقارة أمريكا الشمالية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون الثنائي بين مصر ودول هذه القارات، فضًلا عن المشاركات في قمم دولية عدة أعادت لمصر قوتها ومكانتها مرة أخرى.

القارة الإفريقية:

6 زيارات قام بها الرئيس السيسي لإفريقيا خلال هذا العام أعادت الروح للقارة، شملت دول إثيوبيا وتونس وغينيا والسنغال وكوت ديفوار وجمهورية النيجر؛ حيث تنوعت أهداف تلك الزيارات ما بين بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة القضايا التي تؤرق القارة، سواء صراعات وأزمات تعوق التنمية، فضًلا عن تطوير العلاقات بين مصر وتلك الدول على الأصعدة كافة، أو حضور قمم أفريقية.

شهدت زيارات الرئيس للقارة هذا العام حدثًا مهمًا وهو تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وذلك خلال القمة الإفريقية المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس بابا في دورتها الـ32، وجاءت الزيارات علي النحو التالي:

- في 9/2/2019 توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في زيارة لمدة ثلاثة أيام وذلك لتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي، وأيضا لحضور القمة الإفريقية التي عقدت تحت شعار "اللاجئون والعائدون والنازحون داخلياً"، كما شهد جدول أعمال القمة تناولاً مكثفاً لعدد من أهم الموضوعات التي تشغل الشعوب الأفريقية، والتي تندرج بالأساس تحت محوري التنمية والسلم والأمن، بالإضافة إلى الارتقاء بآليات تنفيذ عملية الإصلاح المؤسسي والهيكلي للاتحاد الأفريقي.

- في 31/3/2019 زار الرئيس عبد الفتاح السيسي تونس للمشاركة أعمال الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية في زيارة لمدة يومين وتصدر جدول أعمال القمة عدة موضوعات مثلت تحديات يواجهها الزعماء العرب، أبرزها "ملف هضبة الجولان السورية" والتحركات الإسرائيلية لضم مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى الملف الليبي والتدخلات الإيرانية في الشئون العربية، وملف الأزمة اليمنية أمام القمة.

- في 7/4/2019 زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، غينيا حيث بحث مع ألفا كوندي رئيس غينيا عددا من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها سبل الارتقاء بدور وفعالية الاتحاد الأفريقي في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد، وأكد الرئيس السيسي عمق العلاقات التاريخية الأخوية بين مصر وغينيا، والتي توطدت على مر السنين في مختلف المجالات، حيث تجلت في الروابط الوثيقة التي جمعت بين الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأحمد سيكوتوري، وانعكست في إنشاء جامعة جمال عبد الناصر في كوناكري، والتي تعد رمزا شاهدا على متانة الأواصر بين البلدين.

- في 11/4/2019 زار الرئيس عبد الفتاح السيسي كوت ديفوار حيث عقد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الإيفواري "الحسن واتارا" تناولت عددا من الاتفاقات في مجالات السياحة والثقافة والصحة وبحث الرؤية المصرية بشأن منظومة عمل الاتحاد الإفريقي.

- في 12/4/ 2019 زار الرئيس عبد الفتاح السيسي "داكار" وهي الزيارة الأولى لرئيس مصري منذ 2007 حيث عقد جلسة مباحثات مع نظيره السنغالي ماكي سال لبحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي في جميع المجالات بين البلدين.

- في 8/7/2019 زار الرئيس عبد الفتاح السيسي جمهورية النيجر حيث ترأس القمة الاستثنائية بالنيجر حيث تم إطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة اتفاقية التجارة الحرة الافريقية القارية بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الإفريقية ودخول الاتفاقية حيز النفاذ، تلك الاتفاقية التي تعد أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الافريقي التي سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقع، نظرا لأنها تمثل علامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة.

القارة الأوروبية:

جاءت زيارات الرئيس السيسي للقارة الأوروبية هذا العام لتوطيد علاقات مصر بدول القارة في المجالات كافة، فضًلا عن حضور قمم دولية، في إطار حرص دول الغرب على مشاركة مصر لما لديها من سياسة خارجية محايدة، وهي اتباع مبدأ عدم التدخل في شئون الدول الأخرى، وحل أزمات المنطقة بالطرق السلمية، شملت الزيارات 6 دول ما بين شمال وشرق ووسط أوروبا، أهمها ألمانيا وفرنسا وروسيا وبيلاروسيا ورومانيا، لدفع أوجه التعاون والتنسيق المتبادل على الصعيدين الدولي والإقليمي وتوقيع اتفاقيات لتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وهذه الدول.

- في 17/6/2019 زار الرئيس عبد الفتاح السيسي بيلاروسيا والتي تعد زيارة تاريخية لأنها أول زيارة لرئيس مصري منذ إقامة العلاقات الرسمية بين البلدين فى عام 1992 وشهدت الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقات في مجالات التعاون الثنائي المختلفة، وحظي الشق الاقتصادي والاستثماري بأهمية خاصة.

- في 19/6/2019 توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الرومانية بوخارست حيث عقد جلسة مباحثات مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس وتم استعراض أوجه التعاون والتنسيق المتبادل على الصعيدين الدولي والإقليمي.

- في 14/2/2019 شارك السيسي في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا حيث طرح رؤية مصر للتوصل لحلول سياسية لأزمات الشرق الأوسط، وكذلك جهودها في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، فضًلا عن مشاركته في القمة الألمانية الأفريقية ببرلين، والتي تهدف إلى التعاون الاقتصادي بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين من خلال مشروعات مشتركة تسهم في الإسراع بوتيرة النمو بالقارة السمراء.

- في 24/8/2019 زار الرئيس عبد الفتاح السيسي فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى G7 لبحث ملف مكافحة عدم المساواة والحد من التهديدات وتعزيز الديمقراطية، والعمل من أجل التحرر الاقتصادي للمرأة، خصوصًا في إفريقيا.

- في 23/10/2019 توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا للمشاركة في أعمال القمة الروسية- الإفريقية التي عقدت للمرة الأولى بمدينة سوتشي بروسيا، وتم الاتفاق فيها على أهمية احترام قواعد القانون الدولي، ودعم أجندة التنمية الأفريقية 2030، 2060م.

قارة أمريكا الشمالية

- في 9/4/2019 زار الرئيس السيسي العاصمة الأمريكية واشنطن بناءً على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية على الصعيد الاقتصادي، وبحث ملف مكافحة الإرهاب، فضًلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية.

- في 21/9/2019 توجه الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 74 بنيويورك والتقى خلالها عددًا كبيرًا من زعماء العالم على رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتم التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين على كافة الأصعدة.

القارة الآسيوية

لم يقتصر نشاط الرئيس السيسي على القارة الأفريقية أو الأوروبية أو قارة أمريكا الشمالية؛ بل امتد ليشمل قارة آسيا باعتبارها من أهم القارات حول العالم فقد شملت 7 زيارات ما بين الصين واليابان والأردن والسعودية والكويت والإمارات، للتأكيد على عمق وترسيخ العلاقات التي تربط مصر وهذه الدول، وحضور قمم دولية أعادت لمصر ريادتها على المستوى الدولي.

- في 27/8/2019 توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان للمشاركة في "مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية في إفريقيا" (تيكاد 7) وهي الزيارة الثالثة للرئيس منذ عام 2014 تلبية لدعوة من رئيس الوزراء اليابانى "شينزو آبي" الذى عقد الرئيس السيسي معه القمة الخامسة.

- في 13/1/ 2019 زار الرئيس عبد الفتاح السيسي الأردن حيث أجرى جلسة مباحثات ثنائية مع العاهل الأردني تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين وبحضور ولي عهد المملكة الأردنية الأمير الحسين بن عبد الله حيث أشاد الرئيس بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والأردن على المستويين الرسمي والشعبي.

- في 30/5/2019 غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في كل من القمة العربية الطارئة والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي واللتين عقدتا على التوالي بمكة المكرمة حيث أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات مع جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين تناولت تبادل وجهات النظر نحو أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، وتم الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين الدول العربية والإسلامية لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي.

- في 31/8/2019 زار الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أجرى جلسة مباحثات مع أمير الكويت وكبار المسؤولين هناك، كما تم خلال الزيارة توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين مصر والكويت.

- في 13/11/2019 زار الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة أبو ظبي حيث أجرى لقاء موسعا مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي لمناقشة عدد من القضايا والاتفاقيات بين الجانبين.