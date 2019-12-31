في ليلة رأس السنة.. تعرف على سهرات القنوات الفضائية للاحتفال بالعام الجديد

كتب- مصطفى علي:

تحتفل القنوات الفضائية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة رأس السنة، حيث أعدت مختلف القنوات سهرات خاصة على شاشتها احتفالا بالعام الميلادي الجديد، يستعرضها مصراوي على النحو التالي:

التليفزيون المصري: أعد التليفزيون المصري خريطة عرض برامجي متميزة، حيث يقدم تغطية حية لاحتفالات المصريين بأعياد السنة الميلادية الجديدة في الشوارع والميادين، من خلال برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة الأولى، كما تقدم فترات مفتوحة علي مدار اليوم لعرض حصاد عام 2019 وأهم الأحداث الثقافية والسياسية والفنية والرياضية وإلاجتماعية والعالمية، كما يقدم برنامج "الطباخ" مجموعة من أشهي الوصفات لأكلات المصريين في احتفالاتهم بأعياد الميلاد، وتطوع القناة برامج "مصر النهاردة" و"كرة كل يوم" و"الست هانم" و"ستوديو وان" للاحتفال بالعام الجديد وتقدم القناة الفيلم العربي "الستات" وتعرض القناة الأولى في السهرة مسرحية "شارع محمد علي".

القناة الثانية: تقوم بتطويع برامج "طعم البيوت" و"بنصبح عليك" و"مصر جميلة" و"بكرة لينا" و"زينة" و"السجادة الحمراء" و"العالم يغني" و"على أرض مصر" و"طريق الأمل" لتغطية الاحتفالات،كما تقدم القناة حفل الفنانة نسمة عبد العزيز، وتعرض القناة الفيلم الأجنبي "any thing but love"

القناة الفضائية: تقوم القناة بتطويع بعض برامجها للاحتفال بالعام الجديد مثل برنامج شقاوة شطار وبرنامج سيدتى وحديث الصباح كما تقدم برامج القناة حصاد متنوع للعام 2019 كبرنامج مباشر من مصر وبرنامج ستديو الثقافة ومزازيك، كما تعرض القناة أجزاء من حفلات من ليالي التليفزيون، وحفل عيد الحب للفنان مدحت صالح، كما تذيع القناة فيلم بنات العم وفيلم عفريته اسماعيل ياسين.

قناة mbc مصر: تستضيف ياسمين عز في حلقة رأس السنة مطربي المهرجانات أوكا وأورتيجا في برنامج "حديث المساء" وذلك في العاشرة مساء، كما تعرض القناة اليوم مسلسلات سك على اخواتك ولمعي القط وعفاريت عدلي علام والحصان الأسود.

قناة النهار: يستضيف الإعلامي عمرو الليثي الفنان رامي صبري في حلقة "واحد من الناس" في حلقة خاصة بمناسبة رأس السنة.

Dmc: تقيم قناة dmc احتفالية خاصة بمناسبة رأس السنة، حيث يحل الفنان إيهاب توفيق ضيفًا ببرنامج مساء dmc في التاسعة مساءً، فيما يحل راغب علامة وبهاء سلطان ضيوفًا على برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس في الحادية عشرة مساءً، كما يقيم برنامج السفيرة عزيزة حلقة خاصة في الثالثة عصرًا.

قناة الحياة: تعرض قناة الحياة مسرحية "أهلاً رمضان" حصريًا على شاشة القناة للنجم محمد رمضان، مساء اليوم، كما يقدم الشيف حسن حلقة خاصة عن رأس السنة بمأكولات ليلة رأس السنة ويقدم خلالها العديد من الأطباق الشهية.

روتانا سينما: تعرض قناة روتانا سينما عدد من الأفلام الشيقة اليوم احتفالا برأس السنة هي "الكيت كات" في الثانية عصرًا، وأسوار القمر في الرابعة والنصف عصرا، ويا تهدي يا تعدي في الثامنة مساءً، وعنتر ابن ابن ابن شداد في العاشرة مساءً، والريس عمر حرب في الثانية عشرة صباحًا، وليلة ساخنة في الثانية صباح أول يناير.​