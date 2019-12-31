يعاني من الشيخوخة.. "الهجرة" تصدر بيانا بشأن حالة مصري بمستشفى الكويت

كتب- أسامة علي:

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها تواصلت مع السفير طارق القوني، سفير مصر في الكويت، بخصوص حالة المسن المصري "يوسف ناصر"، الذي يرقد طريح الفراش بمستشفى الفروانية بدولة الكويت الشقيقة، حيث أكد متابعته للحالة.

وقالت وزيرة الهجرة إنها تواصلت هاتفيًا مع محافظ الفروانية بدولة الكويت، حيث يقع المستشفى الذي يعالج فيه المسن المصري "يوسف ناصر"، والذي أكد أنه لم يُستدل على أسرته، وناشد من لديه أي معلومات أن يدلي بها من أجل الوصول إلى أهله؛ لأن المُسن يعاني من أمراض الشيخوخة.

ووجهت "مكرم" شكرها إلى السلطات الكويتية على حسن رعايتها للمريض المصري طوال هذه السنوات، كما توجهت بالشكر لمحافظ الفروانية لاهتمامه بالمريض وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.