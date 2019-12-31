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بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي.. الأزهر ينظم ندوة للتوعية بجهود الدولة غدا

02:01 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي.. الأزهر ينظم ندوة للتوعية بجهود الدولة غدا

مشيخة الأزهر الشريف

كتب - محمود مصطفى:

ينظم الأزهر الشريف، صباح غد الأربعاء، ندوة تثقيفية للتوعية بالجهود التي تقوم بها الدولة في مختلف المجالات، لتنمية روح الانتماء والولاء للوطن، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويحضر الندوة، قائد قوات الدفاع الشعبي، والشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، والشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد، وطلاب وأساتذة بجامعة الأزهر.

يأتي ذلك ضمن التعاون بين الأزهر الشريف و القوات المسلحة، وفي ضوء البرنامج التنسيقي مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

الأزهر الشريف قوات الدفاع الشعبي ندوة مركز الأزهر للمؤتمرات

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