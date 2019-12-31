تبدأ غدا.. خريطة "الإجازات المتنوعة" في رأس السنة وأعياد الميلاد بمصر

كتب- يوسف عفيفي:

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية العام الميلادي الجديد 2020، وتزامنًا مع ذلك يهتم المواطنون دائمًا بعدد أيام الإجازات.

ويقدم "مصراوي" أيام الإجازات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص والتي تعد إجازات مدفوعة الأجر للعاملين، على النحو التالي:

- البورصة: الأربعاء 1 يناير.

أعلنت إدارة البورصة المصرية اعتبار يوم الأربعاء القادم الموافق مطلع يناير إجازة رسمية بمناسبة عطلة البنوك المصرية، على أن يستأنف العمل يوم الخميس الموافق 2 يناير.

- البنوك: الأربعاء 1 يناير.

قرر البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك غدا الأربعاء الموافق 1 يناير المقبل بمناسبة انتهاء السنة المالية، وذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية لمعظم البنوك في 31 ديسمبر 2019 فقد تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر.

- وقف خدمات تسجيل التأمينات الاجتماعية يومي الأربعاء والخميس 1 و 2 يناير.

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اقتصار خدمات نظام المعلومات بالحاسب الآلي للهيئة، على خدمات الاستعلام فقط، دون تسجيل أي بيانات أو استمارات على نظام المعلومات خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وأضافت الهيئة، أن هذا يأتي نظراً لتنفيذ الهيئة البرامج والتطبيقات الآلية اللازمة لتنفيذ قانون التأمينات والمعاشات الجديد اعتباراً من أول يناير 2020.

- الحكومة (وفق قرار رئيس الوزراء بتحديد الأجازات الرسمية 7 يناير) وتشمل:

المدارس- 7 يناير.

الجامعات- 7 يناير.

من المتوقع أن يصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا باعتبار يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وتشمل الإجازة العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والجامعات والمعاهد والمدارس، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

القطاع الخاص- 7 يناير.

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد الوزير، أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.

وأصدرت الوزارة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.

الحكومة: 7 يناير إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد​