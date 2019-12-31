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خبير عالمي في جراحة المسالك للأطفال بمستشفى مصر الجديدة العسكري

12:51 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
خبير عالمي في جراحة المسالك للأطفال بمستشفى مصر الجديدة العسكري

المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي

كتب- محمد سامي:

أعلن العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري، في بيان، استضافة مستشفى مصر الجديدة لعائلات ضباط القوات المسلحة، الدكتور منير حنا خبير جراحة المسالك البولية للأطفال بمستشفى كورنيل بنيويورك في الفترة من 10 وحتى 26 يناير الحالي.

وأضاف في بيان رسمي أن اللجان التحضيرية بالمستشفيات تستقبل حاليا الحالات التي ترغب في العرض على الخبراء يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع.​

العقيد تامر الرفاعي مستشفى مصر الجديدة العسكري جراحة المسالك للأطفال مستشفى كورنيل بنيويورك

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