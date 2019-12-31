البطاقة ليست كارت بنك.. التموين: لا نعلم شيئا عن مبادرة 1250 جنيها

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات، إنه لم ترد أي معلومات لوزارة التموين بشأن مبادرة اتحاد الغرف التجارية الخاصة بصرف 1250 جنيهًا لكل فرد على بطاقات التموين، ولم يتم النقاش مع قيادات الوزارة في تلك المبادرة، كما أنها لم تعرض عليهم حتى هذا اللحظة.

ونفى مدكور، في تصريح لمصراوي، إمكانية أن يعمل كارت التموين الذكي ككارت ائتماني أو كارت مشتريات، حيث إن الكروت الائتمانية لا بد أن تصدر عن البنوك الرئيسية وفروعها.

كان المهندس حاتم عبدالغفار رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، كشف تفاصيل المبادرة الخاصة بإضافة 1250 جنيهًا، على بطاقات التموين لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد موزعة على 6 شهور بداية من يناير 2020 حتى يوليو 2020، ضمن مبادرة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لخفض الأسعار "اشتري المصري".

وأوضح عبدالغفار أن المبادرة تتلخص في إمكانية شراء أصحاب البطاقات التموينية من المحال التجارية المشتركة في المبادرة وعددهم 4500 فرع للمحال الكبرى و525 فرعا في قطاع الأعمال العام ليكون الإجمالي أكثر من 5000 محل بكل المحافظات، إضافة لـ 10000 موزع للشركات التي تنتج منتجات مصرية.

وفي سياق متصل، أكد مصدر مسئول بوزارة التموين في تصريح لمصراوي، أن اتحاد الغرف التجارية حاول بلورة المبادرة بدعم المنتج المصري في مبادرة خاصة، بها لكن تم الإعلان عنها دون التواصل مع الجهات المسئولة، سواء بالعرض على وزير التموين أو وزير المالية أو محافظ البنك المركزي.​