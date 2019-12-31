أكثر الكلمات إنتشاراً

حصاد 2019 أحداث ليبيا سد النهضة الدوري الإنجليزي الطقس أسعار الدولار أسعار الذهب عزل ترامب

الإسكان: الانتهاء من رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع لمنطقة الإسكان الفاخر بمدينة الشروق

11:53 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
الإسكان: الانتهاء من رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع لمنطقة الإسكان الفاخر بمدينة الشروق

عبدالرؤوف الغيطي

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بمنطقة الإسكان الفاخر بالمدينة، في إطار حرص الجهاز على تطوير المرافق العامة بالمربعات السكنية بهدف الحفاظ على الثروة العقارية، والتيسير على سكان المدينة.

وأوضح الغيطي، أن أعمال التطوير بالمنطقة، شملت استبدال الأرصفة التالفة بأرصفة خرسانية مطبوعة - إنتر لوك، لمساحة حوالي (١٤٧٨٤ م2)، وكذا تنفيذ طبقة أسفلت سطحية بطول 10كم، واستحداث 9 ساحات انتظار سيارات بمسطح(4500م2)، وكسوة السلالم بحجر فرعوني، وتركيب عش نمل ديكوري ومعالجة التدبيش بمناطق فروق المناسيب.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن أعمال التطوير بالمنطقة شملت أيضاً، رفع كفاءة غرف التفتيش وتغطيتها بأغطية (G.R.P) لإجمالي عدد (42) عمارة، وإضافة بالوعات لصرف مياه الأمطار بأماكن تجمعات المياه، كما تم تنفيذ عدة أعمال للزراعة والإنارة والنظافة ورفع كافة نواتج الأعمال بالمنطقة، لتظهر بالمظهر الحضاري اللائق بمدينة الشروق.

عبدالرؤوف الغيطي مدينة الشروق منطقة الإسكان الفاخر رفع كفاءة الطرق

الخبر التالى:

الكارت لا يصلح.. التموين: لا نعلم شيئا عن مبادرة 1250 جنيها على البطاقات
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الكارت لا يصلح.. التموين: لا نعلم شيئا عن مبادرة 1250 جنيها على البطاقات