تعيين اللواء شعبان عبد السلام رئيسا للهيئة العامة للنقل النهري

كتب – أسامة علي:

أصدر القريق كامل الوزير وزير النقل، قرارا بتعيين اللواء شعبان محمد عبد السلام علي رئيسا للهيئة العامة للنقل النهري، خلفا للواء ياسر جلال الذي انتهت مدة إعارته من القوات المسلحة.

وأكد وزير النقل خلال لقائه مع رئيس هيئة النقل النهري الجديد، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل، لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث.

وشدد وزير النقل، بحسب بيان، على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطة الخاصة بطرح عدد من الموانئ النهرية الحديثة على المستثمرين والقطاع الخاص، وكذا الإهتمام بالعنصر البشري من خلال عقد دروات تدريبية والمتابعة المستمرة والدقيقة من مسئولي الهيئة للتأكد من توافر التراخيص ومطابقتها للوحدات النيلية، والتأكد من توافر الاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ وأطواق النجاة مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، ومنع أي وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات الأمان.