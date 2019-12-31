بالتفاصيل.. ننشر خطة "الوطنية للإعلام" للاحتفال برأس السنة

كتب- مصطفى علي:

تحتفل شاشات وإذاعات الهيئة الوطنية للإعلام، بالعام الميلادي الجديد ورأس السنة 2020، من خلال خريطة برامجية تتضمن برامج وفترات مفتوحة لنقل مظاهر الاحتفال وعرض حصاد العام 2019 كما تتضمن عرض أفلام ومسرحيات.

وجاءت الخريطة كالتالي:

قطاع التليفزيون

أعد التليفزيون المصري خريطة عرض برامجي، حيث يقدم تغطية حية لاحتفالات المصريين بأعياد السنة الميلادية الجديدة في الشوارع والميادين، من خلال برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة الأولى، كما تقدم فترات مفتوحة على مدار اليوم لعرض حصاد عام 2019 وأهم الأحداث الثقافية والسياسية والفنية والرياضية والاجتماعية والعالمية، كما يقدم برنامج "الطباخ" مجموعة من الوصفات لأكلات المصريين في احتفالتهم بأعياد الميلاد، وتطوع القناة برامج "مصر النهاردة" و"كرة كل يوم" "والست هانم" و"ستديو وان" للاحتفال بالعام الجديد وتقدم القناة الفيلم العربي "الستات" وتعرض القناة الأولى في السهرة مسرحية "شارع محمد علي".

القناة الثانية:

تخصص القناة الثانية برامج "طعم البيوت" و"بنصبح عليك" و"مصر جميلة" و"بكرة لينا" و"زينة" و"السجادة الحمراء" و"العالم يغني" و"على أرض مصر" و"طريق الأمل" لتغطية احتفالات رأس السنة، كما تقدم القناة حفل الفنانة نسمة عبدالعزيز، وتعرض القناة الفيلم الأجنبي "any thing but love".

القناة الفضائية

تخصص القناة بعض برامجها للاحتفال بالعام الجديد، مثل برنامج "شقاوة شطار" و"سيدتي" و"حديث الصباح"، كما تقدم برامج القناة حصاد متنوع للعام 2019 كبرنامج "مباشر من مصر" و"ستديو الثقافة" و"مزازيك"، كما تعرض القناة أجزاء من حفلات من ليالي التليفزيون، وحفل عيد الحب للفنان مدحت صالح

كما تذيع القناة فيلم "بنات العم" و"عفريتة إسماعيل ياسين".

قنوات النيل المتخصصة

أعدت شبكة قنوات النيل المتخصصة خريطة عرض برامجي متميزة، احتفالًا بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة، من خلال إذاعة حفل نجوم الدراما في الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل على شاشة قناة نايل لايف، والتي ستطوع بعض برامجها لتغطية مظاهر الاحتفال في مصر والعالم. وتقدم قناة نايل لايف حلقة خاصة من برنامج "نهارك سعيد" للاحتفال بالعام الجديد على الهواء مباشرة وينقل استعدادات كافة أجهزة الدولة لاحتفالات المصريين في كافة الميادين. كما تطوع القناة برنامج "أكلة شهية" و"ستديو لايف" و"حفل شبابي استنونا" للاحتفال بالعام الجديد، وتقدم القناة في فترة الظهيرة الفيلم العربي "نشاطركم الأفراح "وفي السهرة فيلم "المصلحة".

قناة نايل دراما

تحتفل قناة نايل دراما برأس السنة الميلادية بإذاعة حفلها السنوي لتكريم نجوم الدراما 2019، اليوم الثلاثاء.

قناة العائلة

تحتفل قناة العائلة برأس السنة الميلادية بإذاعة فقرات خاصة عن حصاد السنة المنقضية، وكيفية استقبال العام الجديد ومنها(عيشها صح، سكر هانم، اسأل طبيب، بالقانون، من كل بلد أكلة، بيت العيلة) وفيلم السهرة "أبناء الشيطان" مع إذاعة بروموهات العام الجديد، وفواصل وأغاني رأس السنة الجديدة.

قناة النيل الثقافية

تحتفل قناة النيل الثقافية برأس السنة الميلادية، بإذاعة مجموعة من الأغاني المتنوعة والأفلام التسجيلية كما تنقل حفل دار الأوبرا المصرية بمناسبة رأس السنة الميلادية (حفل أوركيسترا القاهرة السيمفوني) بث مباشر الساعة 8 مساء، وإذاعة حفل الفنانة حنان ماضي ومجموعة متنوعة من أغانيها، وإذاعة فيلم روائي قصير "الحب مسرحية" من 3 فصول.

ماسبيرو زمان

تحتفل قناة ماسبيرو زمان برأس السنة الميلادية ببث برامج تراثية ومجموعة من الفقرات التي كانت تحتفل بأعياد الميلاد الجديد، ومنها حفل رأس السنة لعام 1985، كما تذيع القناة مجموعة من الأغاني الخاصة والفواصل الفنية، التي أعدت خصيصًا لإذاعتها على شاشة القناة في العام الجديد.

قطاع القنوات الإقليمية

تقدم القنوات الاقليمية خريطة برامجية متميزة، احتفالاً بالسنة الميلادية الجديدة 2020، وعلى مدار اليوم من خلال تخصيص برامج قنوات القطاع، باستعراض مظاهر الاحتفال بالأقاليم المختلفة، وتتضمن الخريطة العديد من البرامج والفقرات المفتوحة وعرض مجموعة كبيرة من الألحان والأغاني الشهيرة المرتبطة بالعام الجديد، فضلاً عن إذاعة مجموعة من الأعمال الدرامية والمسرحيات والأفلام الدرامية والأفلام التسجيلية، ومن البرامج المطوعة للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2020.

قناة القاهرة:

برنامج صباح القاهرة، برنامج الأيدي الناعمة، برنامج مع الناس، والذي يستعرض الحصاد الخدمي و المشروعات القومية لعام 2019، وبرنامج مصر المستقبل، وبرنامج أفريقيا، وبرنامج دنيا الفن، وأغاني ومعاني، وحفلة خاصة برأس السنة الجديدة.

قناة القنال:

برنامج صباح القنال، وست الكل واستعراض حصاد ما تم إنجازه للمرأة خلال عام 2019، ومزيدًا من التفاصيل، والقنال اليوم وعرض حصاد سياسي واقتصادية لعام 2019، برنامج بريق يستعرض الحصاد الثقافي لمدن القنال في 2019.

قناة إسكندرية:

صباح إسكندرية في حلقة خاصة بحصاد 2019 إلى جانب أمنيات عام 2020، برنامج منوعات غنائية، برنامج دنيا جديدة واستعراض حصاد المرأة العاملة لعام 2019، وبرنامج شباب على طول يستعرض أمنيات الشباب للعام الجديد وعرض لمواهبهم الغنائية، برنامج مكتبة الإسكندرية واستعراض أهم النشاطات الثقافية بالمكتبة لعام 2019، سهرة أهلًا 2020.

قناة الدلتا:

برنامج صباح الدلتا واستعراض إنجازات الدلتا في المشاريع القومية لعام 2019، برنامج الأرض الطيبة، برنامج النص الحلو، برنامج دلتا مصر وعرض الحصاد السياسي للأقليم، برنامج نجوم الملاعب وعرض الحصاد الرياضي لعام 2019، برنامج أسهر معانا.

قناة طيبة:

برنامج صباح طيبة، برنامج حياتنا والاحتفال بالعام الجديد، برنامج شارع الجنوب، عرض سهرة رأس السنة الميلادية الجديدة مباشرة من استوديو قناة طيبة.

قناة الصعيد:

صباح الصعيد، برنامج ست الستات واستعراض إنجازات المرأة المصرية لعام 2019، برنامج عالم الاستثمار وعرض حصاد 2019 الاستثماري، برنامج على الحلوة والمرة، عرض فترة مفتوحة احتفالية بالعام الجديد 2020، برنامج الصعيد اليوم، إلى عرض القنوات للأفلام والمسرحيات المتعة، ولقاءات مع المشاهير وأمنياتهم للعام الجديد، بالإضافة لإذاعة الأغاني الخاصة بالعام الجديد وأعياد رأس السنة، وأجزاء من حفلات ليالي التلفزيون، وفقرات منوعة للأطفال.​