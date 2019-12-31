دار الأوبرا تستقبل العام الجديد بـ5 حفلات في ثلاث محافظات

كتب- محمد عاطف:

تستقبل دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر، العام الميلادي الجديد 2020، بخمس حفلات تقام على مختلف مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور وتبدأ جميعها في الثامنة مساء.

وقال رئيس الأوبرا إن العروض تضم ألوانًا مختلفة من الفنون تعبر عن الثراء الإبداعي في المجتمع.

ويحتضن المسرح الكبير حفلًا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة السوبرانو الفرنسية ماريا بيير مع كورال اكابيلا قيادة وتدريب مايا جفينيريا، ويتضمن مجموعة من الأعمال الكلاسيكية العالمية والفالسات الاحتفالية منها افتتاحية سلاح الفرسان، وافتتاحية شاعر وفلاح لـفون زوبا، التشاردش من ريتر بازمان، بولكا سريعة "تحية للمجر"، بولكا تحت الرعد والبرق، فالس ورود من الجنوب، فالس أصوات الربيع لـ يوهان شتراوس الثاني، بولكا الثرثار لـ جوزيف شتراوس، محطة قطار كوبنهاجن لـ هانز كريستيان لومبي وغيرها، ويقدم هذا الحفل مرة اخرى في اليوم التالى على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

وعلى مسرح الجمهورية يقدم فريق "جلاس أونيون" مجموعة من أغاني فريق البيتلز الإنجليزي الذي ظهر في الستينيات وبداية سبعينيات القرن الماضي، وانتشرت أغنياته في أرجاء العالم محققة شعبية جارفة، كما تقدم المطربة رحاب عمر وفرقتها مختارات من أعمال زمن الفن الجميل على مسرح معهد الموسيقى العربية.

وعلى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" يتغنى فريق على مر الأجيال الذي يضم مجموعة من النجوم الشابة الواعدة في عالم الفن هم ياسر سعيد، محمد متولي، محمد الخولي، بعدد من من روائع الموسيقى العربية، أما على مسرح أوبرا دمنهور يقدم المطرب أحمد ناصر وفرقته مجموعة من الأغاني التراثية والمعاصرة.

وأكد رئيس الأوبرا أن شباك حجز تذاكر حفلات ليلة العام الجديد يشهد اقبالًا جماهيريًا من متذوقي الفنون الجادة المصريين والعرب والأجانب الذين يحرصون دائمًا على الاحتفال بهذه المناسبة في الأوبرا.

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