الخميس.. أمسية طربية لفرقة عبدالحليم نويرة على المسرح الكبير

كتب- محمد عاطف:

تقدم فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي، مجموعة من مؤلفات الطرب لكبار الملحنين​، خلال حفلها المقام في الثامنة مساء الخميس 2 يناير على المسرح الكبير.

ومن أهم الأغنيات التي سيتم تقديمها: (أنا وحدي- عينى بترف - ظلموه- موسيقي لحنى النهر الخالد وخطوة حبيبي- هذه ليلتي لـ محمد عبدالوهاب، الصبح بدري لـ عزت الجاهلي، يا أعز من عيني لـ محمد فوزي، قلبي دليلي لـمحمد القصبجي، يا اللي سامعني لـ كمال الطويل، وحياتك يا حبيبي لـ سيد مكاوي، حسادك علموك لـفريد الأطرش، غلطة واحدة لـ محمد الموجى وخايف مرة أحب لـ بليغ حمدي).

وسيؤدي هذه الأغنيات كل من؛ إبراهيم راشد، صابرين النجيلي، مصطفي النجدي، نهاد فتحي، محمد حسن ورحاب عمر.

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسـسـت عام 1967 بـقـيادة المايسترو عبدالحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائي الأصيل، لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة، وخلال مشوارها الفنى أتاحت الفرصة لمؤلفي الموسيقى المحدثين والمعاصرين لتقديم إنتاجهم الجيد من القوالب التقليدية.