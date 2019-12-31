اليوم.. اتحاد الكتاب ينظم المؤتمر السنوي الأول للجنة إحياء التراث

كتب- محمد عاطف:

تنظم لجنة "إحياء التراث المعاصر" باتحاد كتاب مصر، اليوم الثلاثاء، مؤتمرها السنوي الأول بعنوان "التراث المعاصر في المواقع والمدوَّنات والمجلات الإلكترونية"، بمقر الاتحاد في الزمالك.

وذكرت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر - في بيان- أن المؤتمر يهدف إلى معرفة الحضور التراثي المعاصر في المواقع والمجلات الإلكترونية، وتحديد إمكانية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إحياء التراث عمومًا والمعاصر خاصةً، واستكشاف تجارب دولية سبَّاقة في تحقيق التراث ونشره بشكل إلكتروني، ومعرفة أثر المدونات والمجلات الإلكترونية في الأدب العربي المعاصر، وبناء فهرسة إلكترونية للإنتاج الأدبي والثقافي للأدباء عامة وأعضاء اتحاد الكتاب الراحلين خاصة في القرن العشرين.

وتتضمن محاور المؤتمر مصطلح التراث المعاصر ضرورة عصرية أم مفارقة لغوية، وتجارب دولية سباقة في نشر التراث وتحقيقه إلكترونيًّا، ودور المجلات والمدوَّنات والمواقع في إحياء التراث المعاصر، واستشراف رؤى مستقبلية لموقع النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، ودور مواقع التواصل الاجتماعي في تطوَّر الأدب العربي المعاصر، وبناء فهرسة للإنتاج الأدبي والثقافي للأدباء عامة وأعضاء اتحاد الكتاب الراحلين خاصة في القرن العشرين.