اليوم.. "الصحفيين" تنظم احتفالية للأعضاء الحاصلين على تأشيرات العمرة

كتب- مصطفى علي:

قال حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، ورئيس لجنة الحج والعمرة، إن النقابة ستقيم اليوم الثلاثاء، احتفالية دينية في الواحدة ظهرًا، لبعثة النقابة من الصحفيين وأسرهم، قبل سفرهم لأداء مناسك العمرة في يناير المقبل.

وأشار الزناتي، في تصريح له، إلى أن اللجنة ستستضيف الدكتور يسري عزام إمام وخطيب مسجد صلاح الدين بالقاهرة، وأحد علماء وزارة الأوقاف، لشرح المناسك والرد على استفسارات الزملاء، كما سيتم تسليم تأشيرات العمرة مع هدايا رمزية للمعتمرين.

وأضاف أن الأولوية في رحلة العمرة الثانية للنقابة هي للزملاء الذين تقدموا للرحلة الأولى، ولم يجدوا أماكن شاغرة لهم، موضحًا أنه في حالة زيادة أعداد الراغبين في العمرة سيتم تنظيم رحلة ثالثة. ​