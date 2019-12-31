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خبير يحذر من نباتات زينة تزرع بجوار المدارس: تسبب التسمم (فيديو)

02:47 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
خبير يحذر من نباتات زينة تزرع بجوار المدارس: تسبب التسمم (فيديو)

المدارس - ارشيفية

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور أشرف عمران، رئيس المجلس العربي للأمن المائي والغذائي، إن هناك بعض النباتات السامة، التي يتم زراعتها حول المدارس مثل "النريم" و"الأندكم" أو ما يطلق عليها (عنب الديب)، موضحًا أن تلك النباتات سامة وممنوع زراعتها؛ لأنها تسبب التهاب معوي للأطفال من سن 5 إلى 10 سنوات.

وأضاف "عمران"، خلال حواره مع الإعلامية دينا صلاح الدين في برنامج "طلعت شمس النهاردة" على راديو مصر، أنه لابد من زيادة التوعية بالمفهوم البيئي للنباتات.

وتابع: "لابد أن يكون هناك ثقافة ووعي بالمفهوم البيئي للتشجير، مثلاً مستشفيات القلب لابد من زراعة أشجار الكافور بجوارها، لأنها تساعد على ضبط ضربات القلب، ويخلق حالة هدوء نسبي".

المدارس تسمم أشرف عمران المجلس العربي للأمن المائي والغذائي النريم الأندكم عنب الديب نباتات سامة

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