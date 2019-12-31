خبير يحذر من نباتات زينة تزرع بجوار المدارس: تسبب التسمم (فيديو)

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور أشرف عمران، رئيس المجلس العربي للأمن المائي والغذائي، إن هناك بعض النباتات السامة، التي يتم زراعتها حول المدارس مثل "النريم" و"الأندكم" أو ما يطلق عليها (عنب الديب)، موضحًا أن تلك النباتات سامة وممنوع زراعتها؛ لأنها تسبب التهاب معوي للأطفال من سن 5 إلى 10 سنوات.

وأضاف "عمران"، خلال حواره مع الإعلامية دينا صلاح الدين في برنامج "طلعت شمس النهاردة" على راديو مصر، أنه لابد من زيادة التوعية بالمفهوم البيئي للنباتات.

وتابع: "لابد أن يكون هناك ثقافة ووعي بالمفهوم البيئي للتشجير، مثلاً مستشفيات القلب لابد من زراعة أشجار الكافور بجوارها، لأنها تساعد على ضبط ضربات القلب، ويخلق حالة هدوء نسبي".