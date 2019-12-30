أكثر الكلمات إنتشاراً

حصاد 2019 أحداث ليبيا سد النهضة الدوري الإنجليزي الطقس أسعار الدولار أسعار الذهب عزل ترامب

"الصحفيين" تقرر التقدم ببلاغات للنائب العام ضد الكيانات الوهمية

11:57 م الإثنين 30 ديسمبر 2019
"الصحفيين" تقرر التقدم ببلاغات للنائب العام ضد الكيانات الوهمية

نقابة الصحفيين

كتب- مصطفى علي:

قال عمرو بدر، السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الحريات إن مجلس النقابة ناقش خلال اجتماعه اليوم، أزمة الكيانات الوهمية، وقرر التقدم ببلاغات رسمية للنائب العام ضد أشخاص منتحلي صفة صحفي، وكيانات موازية للنقابة تخالف القانون والدستور.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه أعد قائمة بتلك الكيانات الموازية، وقام بعرضها على المجلس والنقيب، والتي بلغ عددها نحو 12، مؤكدًا أن المجلس قرر انتداب مستشارًا قانونيًا من الخارج، للاستعانة به في الأزمة، متابعًا: "عرضنا 5 أسماء من أفضل المستشارين القانونيين، سيقع الاختيار على الأفضل منهم".

جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس النقابة اليوم لبحث شؤون المبنى والموظفين والأعضاء.

نقابة الصحفيين لجنة الحريات الكيانات الوهمية

الخبر التالى:

مجلس "الصحفيين" يفوّض النقيب في حل أزمة انتهاك ميثاق الشرف
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:البترول: مصر باعت 15 طن ذهب وفضة من إنتاج منجم السكري في 2019