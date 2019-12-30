شريف مدكور يغادر راديو نجوم Fm.. وينضم لإذاعة جديدة قريبًا

كتب- مصطفى علي:

أعلن الإعلامي شريف مدكور، رسميًا في فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، مغادرته لراديو نجوم FM.

وتوجه "مدكور"، بالشكر للقائمين على المحطة، مؤكدًا انضمامه لإذاعة جديدة خلال شهر.

ومن المتوقع انضمام شريف مدكور لإحدى الإذاعات الخاصة التابعة لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن الخريطة البرامجية الجديدة للاذاعات، على أن تحسم التفاصيل قريبًا.