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شريف مدكور يغادر راديو نجوم Fm.. وينضم لإذاعة جديدة قريبًا

11:36 م الإثنين 30 ديسمبر 2019
شريف مدكور يغادر راديو نجوم Fm.. وينضم لإذاعة جديدة قريبًا

شريف مدكور

كتب- مصطفى علي:

أعلن الإعلامي شريف مدكور، رسميًا في فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، مغادرته لراديو نجوم FM.

وتوجه "مدكور"، بالشكر للقائمين على المحطة، مؤكدًا انضمامه لإذاعة جديدة خلال شهر.

ومن المتوقع انضمام شريف مدكور لإحدى الإذاعات الخاصة التابعة لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن الخريطة البرامجية الجديدة للاذاعات، على أن تحسم التفاصيل قريبًا.

شريف مدكور راديو نجوم FM

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