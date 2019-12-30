مطار الغردقة "جاهز" لاستقبال ضيوف حفل أفضل لاعب في أفريقيا

كتب- محمد عبيد:

انتهى مطار الغردقة الدولي من الاستعدادات الخاصة لاستقبال ضيوف حفل اختيار أفضل لاعب في إفريقيا لعام ٢٠١٩.

وتم وضع اللافتات في جميع أنحاء المطار، واستقبل فريق العلاقات العامة وخدمات الركاب، ضيوف الحفل وعملوا على إرشادهم وتسهيل إجراءات وصولهم.

يذكر أن الحفل يقام لاختيار أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019 لأول مرة فى الغردقة، حيث تقوم الشركة المسئولة عن التنظيم بالتنسيق ودعوة الحضور، والمقرر أن يبلغ عددهم 350 شخصية عامة رياضية من أفريقيا والعالم.