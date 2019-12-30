مطار سفنكس يستقبل أولى الرحلات الدولية من الأردن (صور)

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار سفنكس الدولي، اليوم الاثنين، أولى الرحلات الدولية لشركة "فلاي جوردن" القادمة من الأردن، وعلى متنها ١٠٤ ركاب في تشغيل خط جديد بين الأردن ومحافظة الجيزة، ليبدأ المطار فعليًا في استقبال الرحلات الدولية.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن طاقم العلاقات العامة استقبل الركاب، وقاموا بإهدائهم الورود والهدايا التذكارية والإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من المطار إلى أسرهم التي كانت في استقبالهم.

يذكر أنها المرة الأولى التي يستقبل المطار، رحلات جوية دولية بعد افتتاحه في يناير الماضي، حيث بدأ التشغيل التجريبي لمدة 15 يومًا لرحلات مصر للطيران الداخلية، ثم وصلت الرحلة الأولى دوليًا من الأردن ليبدأ التشغيل الفعلي للمطر.