افتتاح "صالون الشباب" وإعلان أسماء الفائزين بجوائزه في دورته الـ٣٠

القاهرة- (أ ش أ):

افتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، فعاليات الدورة الثلاثين لصالون الشباب، مساء اليوم الإثنين، بقصر الفنون، بساحة دار الأوبرا المصرية.

وتضمن صالون الشباب عرض اللوحات المشاركة والكشف عن الأعمال الفائزة لعام ٢٠١٩ والتي تنوعت في مجالات الفنون التشكيلية الكلاسيكية والمعاصرة.

وفاز بالجائزة الكبرى وقيمتها ٢٥ ألف جنيه الفنان محمد عياد أحمد.

وجاءت جوائز الصالون وقيمة كل جائزة ١٥ ألف جنيه؛ في مجال التصوير مناصفة بين إسلام أحمد الريحاني ومصطفى سيف نصر، وفي فئة الرسم مقسمة بين سارة عبد الفتاح ودعاء عبد الواحد وسلمى أبو زيد.

وفي فئة الخزف فاز كل من أحمد محمد الحسيني وإيمان أحمد سليم مناصفة، فيما فاز في فئة تجهيز الفراغ محمد خالد عمران وأحمد محمود سليمان وأحمد شعبان.

وفاز في فئة الفنون الرقمية كل من مصطفى محمود عامر وشيماء سمير عبد المنعم مناصفة، وفي فئة الميديا والفنون التفاعلية: أمنية محمد سيد وفاطمة الزهراء ونيرة مصطفى فتحي.

وفي دورته لعام ٢٠١٩ تم تحويل قيمة جائزة صالون الشباب في فئة الجرافيك إلى ٣ جوائز تشجيعية قيمة كل منها ٥ آلاف جنيه وحصدها الفنانون: أسماء جمال عبد الوهاب ومحمد سعيد حسن وأميرة سعد محمد وسلمى عصام وصفاء محمد عطية وهاجر رجب.

وانطلقت فعاليات الدورة ٣٠ من صالون الشباب تحت شعار "الشباب واستشراف المستقبل"، بمشاركة 175 فناناً شاباً، تحت سن 35، بأعمالهم في مجالات "الرسم، والتصوير، والنحت، والخزف، والميديا "الفنون التفاعلية"، والفيديو آرت، والتجهيز في الفراغ، والجرافيك، والتصوير الضوئي، والكمبيوتر جرافيك".

وأكد الدكتور خالد سرور خلال الافتتاح أن روح مصر الشابة الطموحة تتواصل عبر الأجيال في توهج، لافتًا إلى أنه ما لبث أن أُختتم منتدى شباب العالم كحدث عالمي معني بالشباب وبالمستقبل، إذ بصالون الشباب ينطلق كأحد أهم روافد إثراء الحركة التشكيلية المصرية.

وبين سرور أن صالون الشباب يسعى في دورته الثلاثين لاستشراف مستقبل الحركة التشكيلية المصرية إحدى أوجه التميز الحضاري التي تُفاخر بها مصر بريادتها.

ويعد الصالون الحدث الأهم والأكبر على الساحة المحلية في دعمه لمواهب الشباب وتقديمها بما يليق كمشاريع نجوم في المستقبل.