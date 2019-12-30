هيئة الكتاب تعلن عن علامة تجارية لأول مرة لمعرض القاهرة الدولي

كتب- محمد عاطف:

أعلن الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، أنه تم لأول مرة تسجيل علامة تجارية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب (اللوجو) خلال دورته الـ51 والمقرر إقامتها يوم 22 يناير القادم وأنه سيتم استخدام هذا اللوجو مدي الحياة.

وأضاف علي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد اليوم الإثنين بمقر الهيئة العامة للكتاب للإعلان عن بوستر معرض الكتاب، أن البوستر يضم شعار وزارة الثقافة، وشعار الهيئة إلي جانب اللوجو.

من جانبه، أعلن الدكتور أشرف رضا، رئيس تحكيم لجنة اختيار بوستر معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، عن فوز البوستر المقدم من الفنان محمد أباظة والذي يحمل طابعا أفريقيا بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وأضاف رضا أنه تقدم للمسابقة 600 مشترك من الفنانين، وأن الأعمال المقدمة كان لها اتجاهات مختلفة اعتمدت بعض منها على الخط ومنها تصميمات حديثة وكلاسيكية، موضحا أن لجنة التحكيم ضمت عددا كبيرا من أستاذة الفن التشكيلي.

وأوضح أن المسابقة تمت على مرحلتين: الأولى الفرز، والثانية تمت فيها تصفية 10 أعمال فائزة، وعُقِدَت جلسة أخرى لاختيار البوستر الفائز والذي يحتوي على عدة عوامل للنجاح أبرزها التعبير عن الهوية المصرية، اتجاه التصميم مباشر لمعرض الكتاب.

كما يضم البوستر موعد المعرض الذي يقام في الفترة من 22 يناير وحتى 4 فبراير 2020 ومكان المعرض وهو مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وكذلك شعار هذه الدورة "مصر أفريقيا ثقافة التنوع"، وكذلك شخصية المعرض المفكر الكبير جمال حمدان وضيف الشرف دولة السنغال.

جدير بالذكر أن البوستر الفائز يحصل على جائزة قدرها خمسة عشر ألف جنيه.